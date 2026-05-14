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कोहली के शतक ने फेरा केकेआर के अरमानों पर पानी, आरसीबी बनी पॉइंट्स टेबल की 'सुल्तान'!

RCB vs KKR: आरसीबी ने केकेआर को आईपीएल 2026 के 57वें मैच में 6 विकेट से हरा दिया. विराट कोहली की शतकीय पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 गेंद रहते जीत अपने नाम कर ली.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 14, 2026, 01:09 AM IST

Published On May 14, 2026, 01:09 AM IST

Last UpdatedMay 14, 2026, 01:09 AM IST

विराट कोहली की शतकीय पारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स (RCB) ने बुधवार को आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए. जिसका पीछा करते हुए आरसीबी ने 19.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया. वहीं इस हार के साथ ही केकेआर की टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई है.

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रघुवंशी और रिंकू ने मचाया धमाल

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी केकेआर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. कोलकाता ने 48 के स्कोर तक फिन एलन (18) और कप्तान अजिंक्य रहाणे (19) के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए थे. जिसके बाद अंगकृष रघुवंशी ने कैमरून ग्रीन के साथ तीसरे विकेट के लिए 46 गेंदों में 68 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दिलाई. कैमरून 24 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद अंगकृष ने रिंकू सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 46 गेंदों में 76 रन जुटाकर केकेआर को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

रिंकू 29 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अंगकृष ने 46 गेंदों में 71 रन बनाए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. विपक्षी खेमे से भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और रासिख सलाम डार ने 1-1 विकेट हासिल किया.

किंग कोहली ने जड़ा आईपीएल का 9वां शतक

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने 19.1 ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस टीम को जैकब बेथेल और विराट कोहली की सलामी जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 20 गेंदों में 37 रन जुटाए. इसके बाद कोहली ने देवदत्त पड्डिकल के साथ मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने 59 गेंदों में 92 रन की साझेदारी की.पड्डिकल 27 गेंदों में 7 चौकों के साथ 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद कोहली ने कप्तान रजत पाटीदार (11) के साथ 28 रन, जबकि टिम डेविड (2) के साथ 23 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया.

इन खिलाड़ियों के पवेलियन लौटने के बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. जिन्होंने 58 गेंदों में अपना 9वां आईपीएल शतक पूरा किया. कोहली ने 60 गेंदों में 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से कार्तिक त्यागी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले. सुनील नरेन को 1 विकेट हाथ लगा.

Bhaskar Tiwari

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