KKR की रफ्तार से खुश हैं पूर्व कोच, प्लेऑफ का बता दिया दावेदार

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कोलकाता नाइट राइडर्स की रफ्तार से खुश हैं टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगड़, प्लेऑफ का बता दिया दावेदार

KKR in Playoffs: टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ का मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार है. उनका कहना है कि टीम सही समय पर रफ्तार पकड़ रही है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 12, 2026, 05:38 PM IST

Published On May 12, 2026, 05:38 PM IST

Last UpdatedMay 12, 2026, 05:38 PM IST

kolkata knight riders will reach in ipl playoffs

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार है.

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लय पकड़ती हुई दिख रही है. टीम अब मुकाबले जीत रही है. और अब वह प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार बन रही है. केकेआर के इस प्रदर्शन से भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ खुश हैं. बांगड़ का कहना है कि जिस तरह से केकेआर वापसी कर रही है उससे उसके प्लेऑफ में खेलने की संभावना बढ़ गई है.

जियो हॉटस्टार पर बांगड़ ने कहा, ‘केकेआर ने लगातार चार मैच जीते हैं. उनकी टीम का संतुलन बहुत मजबूत दिख रहा है. स्पिन आक्रमण में फिर से धार आ गई है. बल्लेबाजी में वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. टीम बिल्कुल सही समय पर अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में आ गई है. यह एक लंबे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मायने रखता है. सीजन की शुरुआत में अंकतालिका में सबसे नीचे रहने के बाद केकेआर शीर्ष-4 में जगह बनाने की दावेदार है.’

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केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. लेकिन लीग राउंड के आखिरी दौर में टीम रफ्तार में दिख रही है. और अकसर ऐसा होता है कि टीमें सही समय पर पीक पकड़ती हैं और फायदे में रहती हैं.

इस बात से बांगड़ भी सहमत दिखे. उन्होंने कहा, ‘जो टीमें टूर्नामेंट के आखिरी दौर में अपनी लय बनाती हैं, वे अक्सर प्लेऑफ में काफी आगे तक जाती हैं. केकेआर इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है. इसीलिए उसके प्लेऑफ खेलने की संभावना काफी बढ़ गई है.’

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, ‘अगर वे अपने बचे हुए चारों मैच जीत जाते हैं, तो वे आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी वापसी में से एक कर दिखाएंगे. अंकतालिका में सबसे नीचे रहने के बाद टॉप-चार में पहुंचना, एक जबरदस्त वापसी होगी. इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी, लेकिन जिस फॉर्म में वे अभी हैं, उसे देखते हुए यह संभव लगता है.’

केकेआर 10 मैचों में 4 जीत और बारिश की वजह से रद्द हुए मैच से 1 अंक लेकर कुल 9 अंक के साथ अंकतालिका में 8वें स्थान पर है. केकेआर ने अपने पिछले 4 मैच लगातार राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जाइंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीते हैं. टीम के अगले 4 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है. अगर इन चार मुकाबलों में केकेआर जीत हासिल करने में सफल रहती है, तो प्लेऑफ में उसकी जगह बन सकती है. केकेआर का अगला मुकाबला आरसीबी के साथ बुधवार को रायपुर में खेला जाना है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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