SRH vs KKR: हाथ आया मैच हारा हैदराबाद, कोलकाता ने लगाया जीत का चौका

IPL 2023 के 47वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 रनों से हरा दिया. हैदराबाद में खेले गए इस मैच में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 171 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में मेजबान SRH टीम 8 विकेट खोकर 166 रन ही बना सकी. इस मैच के आखिरी ओवर में SRH को जीत के लिये 9 रनों की दरकार थी लेकिन वरूण चक्रवर्ती ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किये और 1 विकेट भी हासिल किया. इसके साथ ही कोलकाता ने इस सीजन अपनी चौथी जीत दर्ज की.

शार्दुल ठाकुर ने 23 रन देकर और वैभव अरोरा ने 32 रन देकर दो-दो विकेट लिये. वरूण चक्रवर्ती ने शानदार आखिरी ओवर डालकर टीम की जीत तय की.

