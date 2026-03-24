IPL 2026 से पहले केकेआर का बड़ा फैसला, इस खिलाड़ी को बनाया उपकप्तान

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IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल से पहले किया बड़ा फैसला, रिंकू सिंह को बनाया उपकप्तान

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ा फैसला लिया है. केकेआर ने युवा खिलाड़ी को अपनी टीम का उपकप्तान बनाया है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 24, 2026 8:03 PM IST

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कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले बड़ा फैसला किया है. टीम ने मिडल-ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान बनाने का ऐलान किया है. मंगलवार, 24 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की घोषणा की. टीम ने एक्स पर लिखा- ‘गॉड्स प्लान हेज ए न्यू चैप्टर’. रिंकू सिंह का ‘गॉड्स प्लान’ वाक्य काफी लोकप्रिय हुआ था.

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस सीजन में काफी खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है. टीम के पेसर आकाश दीप सीजन से बाहर हो गए हैं. उनके स्थान पर सौरभ दूबे को शामिल किया गया है. वहीं हर्षित राणा भी अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हैं. उनके स्थान पर हालांकि अभी तक किसी को शामिल नहीं किया गया है. श्रीलंका के पेसर मतीशा पथिराना भी अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं. वह कब लौटेंगे इस बात की जानकारी नहीं है.

28 साल के रिंकू इस सीजन में अजिंक्य रहाणे के उपकप्तान होंगे. और वह वेंकटेश अय्यर की जगह लेंगे. अय्यर को इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 करोड़ रुपये में खरीद लिया था.

रिंकू हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. वह साल 2018 से केकेआर के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने 59 मैचों में 30.53 के औसत से 1099 रन बनाए हैं.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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