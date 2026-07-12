'मेरा सपना पूरा किया', क्रांति गौड़ की बड़ी उपलब्धि पर बचपन के कोच का बड़ा बयान

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. क्रांति के इस यादगार प्रदर्शन पर उनके कोच राजीव बिल्थारे बेहद खुश हैं. क्रांति गौड़ के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 170 रन पर खत्म कर दी. क्रांति अपने क्रिकेट करियर का दूसरा ही टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में खेल रही थी. इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला तेज गेंदबाज भी बनीं.

क्रांति गौड़ के प्रदर्शन पर खुश हुए कोच राजीव बिल्थारे

क्रांति गौड़ के बचपन के कोच राजीव बिल्थारे ने कहा कि क्रांति की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न सिर्फ क्रिकेट के घर में बेहतरीन प्रदर्शन करने का सपना पूरा किया है. बल्कि एक कोच की अपनी शिष्या को खेल के सबसे बड़े मंचों में से एक पर चमकते देखने की इच्छा भी पूरी की. क्रांति को इतिहास रचते देखना गर्व का पल था.

Add Cricket Country as a Preferred Source

बिल्थारे ने स्टार स्पोर्ट्स द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि हर खिलाड़ी लॉर्ड्स में खेलने का सपना देखता है, और हर कोच अपने शिष्य को लॉर्ड्स में खेलते हुए देखने का सपना देखता है. क्रांति गौड़ ने न सिर्फ लॉर्ड्स में खेला है, बल्कि शानदार प्रदर्शन भी दिया है. लॉर्ड्स में पांच विकेट लेना और रिकॉर्ड बनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है. आज, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। यह मेरे लिए गर्व का विषय है. मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी और खुद को श्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक बनाएंगी.

लॉर्ड्स में क्रांति ने रचा इतिहास

क्रांति गौड़ के यादगार प्रदर्शन ने 2006 में टॉन्टन में इंग्लैंड के खिलाफ झूलन गोस्वामी के बाद टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय महिला तेज गेंदबाज द्वारा पांच विकेट लेने का पहला कारनामा किया. क्रांति लॉर्ड्स में टेस्ट में एक पारी में 5 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं. वह टेस्ट क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला तेज गेंदबाज भी बनीं. क्रांति ने टैमी ब्यूमोंट, माइया बाउचियर, एलिस कैप्सी, इंग्लैंड की कप्तान नट साइवर-ब्रंट और लॉरेन बेल को आउट किया.