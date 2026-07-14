वैभव के साथ अय्यर और गंभीर के व्यवहार से नाराज श्रीकांत, सचिन को किया याद

श्रीकांत ने श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट पर साधा निशाना

वैभव सूर्यवंशी को बाहर करने के फैसले पर उठाए सवाल

श्रीकांत बोले, युवा खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं

पूर्व कप्तान ने कहा, ‘कोच और कप्तान का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं’

नई दिल्ली: भारत के पूर्व चीफ सिलेक्टर और कप्तान रहे कृष्णमनचारी श्रीकांत भारतीय टीम प्रबंधन से बहुत नाराज हैं. उनकी नाराजगी की वजह है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को हैंडल करने के तरीका. श्रीकांत का मानना है कि आयरलैंड और इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सूर्यवंशी का सही इस्तेमाल नहीं किया गया. सूर्यवंशी को आयरलैंड में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद इंग्लैंड में तीन मैच बाद ड्रॉप कर दिया गया था. श्रीकांत ने खास तौर पर कप्तान श्रेयस अय्यर पर निशाना साधा. अय्यर ने सूर्यवंशी को ड्रॉप करने का जो कारण दिया था वह भी श्रीकांत की नजर में सही नहीं था.

वैभव के बारे में क्या कहा था श्रेयस अय्यर ने

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सूर्यवंशी को ड्रॉप करने पर कहा था, ‘मुझे लगता है कि यह सही समय है कि एक टीम के तौर पर जो हमारी सर्वश्रेष्ठ एकादश है हम उसी के साथ आगे जाएं. तो इसी आधार पर हमने यह फैसला किया.’ और श्रीकांत का मानना है कि कप्तान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए.

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श्रीकांत का मानना है कि यह परिस्थिति को संभालने का सही तरीका नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने अय्यर के प्रदर्शन पर सवाल उठाए.

उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मैं टॉस के बाद हुए इंटरव्यू में बहुत निराश था.’

युवा खिलाड़ियों से बात करने का यह सही तरीका नहीं

श्रीकांत ने कहा, ‘यह बात करने का तरीका नहीं है. आप अपने खिलाड़ियों से ऐसा बर्ताव करते हैं. यह बहुत मायने रखता है कि आप युवा टीम को किस तरह तैयार करते हैं. क्या यह कोई आगे बढ़ने का तरीका है. आगे बढ़ने का तरीका है कि सभी को बदल दो. उन्होंने कहा कि यह आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है. अगर आप खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ड्रॉप करना चाहते हैं तो यह पैमाना गौतम गंभीर पर लागू होना चाहिए. यही पैमाना कप्तान पर लागू होना चाहिए. आप यह भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका खुद का प्रदर्शन कैसा है?’

श्रीकांत ने कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी ने क्या गलत किया? क्या आप युवा खिलाड़ियों को ऐसे तैयार करते हैं?’

श्रीकांत ने अपने दौर की कप्तानी की तुलना भी की. और बताया कि कैसे उनकी कप्तानी में उन्होंने 16 साल के सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान दौरे पर संभाला था.

‘आप उनके आत्मविश्वास को बर्बाद कर रहे हैं ‘

उन्होंने कहा, ‘श्रेयस अय्यर ने टॉस पर कहा कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ रास्ते पर वापस जाना चाहते हैं. क्या यह आपका सर्वश्रेष्ठ तरीका था? यह कैसा इंटरव्यू था? अगर आप कहते हैं कि संजू सैमसन आपकी टीम में सबसे अच्छा फिट होते थे, तो फिर आपको उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए था. वैभव सूर्यवंशी को टीम में लाकर उन्हें ड्रॉप क्यों करना? उनका भविष्य क्यों खराब करना? आप उनके विश्वास को बर्बाद कर रहे हैं.’

श्रीकांत ने किया सचिन तेंदुलकर को याद

श्रीकांत ने उस वक्त को याद किया जब सचिन तेंदुलकर ने उनकी कप्तानी में डेब्यू किया था. सचिन तब पाकिस्तान जाने वाली टीम का हिस्सा थे. श्रीकांत ने कहा, ‘जब सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया, तो मैंने उनके पास जाकर कहा था, ‘तुम इस दौरे पर ड्रॉप नहीं होओगे. निडर होकर खेलो’. क्या गौतम गंभीर और श्रेयस को ऐसा ही विश्वास सूर्यवंशी को नहीं देना चाहिए था? यह सही नहीं है. जिस तरह का व्यवहार वे वैभव सूर्यवंशी के साथ कर रहे हैं मैं उससे बहुत नाराज हूं.’

वैभव को तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों में मौका दिया गया. इसमें उन्होंने 14, 13 और 15 का स्कोर बनाया. तीन मैचों में उन्होंने कुल 42 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 5 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक-रेट 168 का रहा.