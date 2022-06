गुजरात टाइटन्स को IPL 2022 का खिताब जिताने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या का नाम इस समय सभी क्रिकेट फैन्स की जुबान पर चल रहा हैं। IPL के 15वें सीजन का आगाज होने से पहले कोई भी गुजरात की टीम को खिताब का दावेदार नहीं समझ रहा था लेकिन हार्दिक ने अपनी कप्तानी काबिलियत के दम पर सभी को गलत साबित करते हुए पहले ही सीजन चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। इस खिताबी जीत के बाद क्रुणाल पांड्या ने भी अपने भाई हार्दिक की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं।

क्रुणाल ने लिखा, “लोगों ने आपको नकार दिया था लेकिन आप इतिहास लिखने रहे। काश मैं वहां होता जब एक लाख से ज्यादा लोग आपके नाम की जय-जयकार कर रहे थे।।”

क्रुणाल और हार्दिक IPL 2022 में अलग-अलग टीमों की ओर से खेलते नजर आए थे। हार्दिक गुजरात की कप्तानी करते हुए चैंपियन बने जबकि क्रुणाल लखनऊ सुपर जांयट्स का हिस्सा थे जिसने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। इस सीजन से पहले दोनों भाई लंबे समय तक मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहे थे।

क्रुणाल ने आगे लिखा, “हार्दिक. मेरे भाई केवल आप ही जानते हैं कि आपकी इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत लगी है। सुबह, अनगिनत घंटे का प्रशिक्षण, अनुशासन और मानसिक शक्ति। आपको ट्रॉफी उठाते हुए देखना आपकी कड़ी मेहनत का फल है आप इसके काबिल हैं और बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं।”

People had written you off but you keep writing history. Wish I was there when more than a lakh people were cheering your name. ❤️ @hardikpandya7 pic.twitter.com/0zDjRIVXuz

— Krunal Pandya (@krunalpandya24) May 31, 2022