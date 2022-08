ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ग्रोइन चोट के कारण वारविकशायर क्रिकेट से वापस भारत की ओर घर के लिए उड़ान भर चुके है, पांड्या को यह चोट 37 रन बनाने के दौरान लगी थी और वह दूसरी पारी में फील्डिंग करने नहीं लौटे। उन्होंने रविवार को वारविकशायर की टीम डरहम पर जीत में हिस्सा नहीं लिया और मिडलसेक्स के खिलाफ मैच से भी चूक गए।

डाक्टरों से विचार विमर्श करने के बाद पांड्या तीन सप्ताह क्रिकेट एक्शन से बाहर रहेंगे, और चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे अगर वारविकशायर नॉकऑउट चरण में पहुंच जाती है। पांड्या ने देश के लिए अब तक पांच वनडे और 19 टी20 खेले हैं। उनकी आखिरी मौजूदगी श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2021 में सफेद बॉल सीरीज में थी।

अब, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वारविकशायर ने पुष्टि की है कि, ऑलराउंडर ग्रोइन चोट के कारण के तीन सप्ताह के एक्शन से चूकने की संभावना है और टीम के नॉकआउट चरणों में पहुंचने पर चयन के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

"It's frustrating to lose Krunal for the remainder of the tournament, but he leaves the Club with our very best wishes."

