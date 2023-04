Krunal Pandya के बिगाड़ी मार्करम की पार्टी, पहली ही गेंद पर किया बोल्ड- देखें

लखनऊ: सनराइजर्स हैदराबाद को शुक्रवार को हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. लखनऊ के सामने सिर्फ 122 रन का लक्ष्य था. उसने 16 ओवरों में 127 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. सनराइजर्स की टीम अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं जीत पाई है. उसे पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

लखनऊ की इस जीत में ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या की अहम भूमिका रही. पंड्या ने गेंदबाजी में तीन विकेट लेने के साथ ही 24 रन भी बनाए. उन्होंने 18 रन देकर तीन विकेट लिए. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने मयंक अग्रवाल (आठ), अनमोलप्रीत सिंह (31) और कप्तान एडेन मार्कराम (0) को आउट किया. आखिरी दो विकेट उन्होंने आठवें ओवर में लगातार दो गेंदों पर लिए जिससे सनराइजर्स का स्कोर तीन विकेट पर 50 रन हो गया.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस मैच में नियमित कप्तान एडिन मार्करम की वापसी हुई थी. यह साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज में खेल रहा था और इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में नहीं खेला था.

सनराइजर्स को तीसरे ही ओवर में झटका लगा जब मयंक अग्रवाल को पंड्या ने पारी के तीसरे ही ओवर में आउट कर दिया. अग्रवाल 8 रन बनाकर स्कॉट स्टायरिस का शिकार बने.

इसके बाद पंड्या ने अनमोलप्रीत सिंह को आउट किया और फिर कप्तान मार्करम क्रीज पर आए. साउथ अफ्रीका का टी20 कप्तान टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गया. पंड्य की यह बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद जरा सा घूमी और ऑफ स्टंप से जा लगी. मार्करम पहली ही गेंद पर बोल्ड होकर पविलियन लौट गए.

