MI vs RCB: क्रुणाल पंड्या ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 76 रन की पारी खेली. वह मुंबई इंडियंस के साथ बिताए अपने दिनों को लेकर भावुक हो गए.
Published On May 11, 2026, 07:41 AM IST
Last UpdatedMay 11, 2026, 07:41 AM IST
क्रुणाल पंड्या ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाए 76 रन
नई दिल्ली: क्रुणाल पंड्या ने रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ कमाल की पारी खेली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए इस ऑलराउंडर ने 46 गेंद पर 73 रन बनाकर अपनी टीम को न सिर्फ मुश्किलों से निकाला बल्कि उसे जीत दिलाने का काम किया. 10 मई, रविवार को रायपुर में खेले गए आईपीएल 2026 के इस 54वें मैच में क्रुणाल पंड्या को अपनी पहली फ्रैंचाइजी के साथ बिताए दिन याद आए. उन्होंने याद किया कि कैसे अपने भाई हार्दिक पंड्या और धमाकेदार बल्लेबाज कायरन पोलार्ड के साथ मिलकर उन्होंने कैसा वक्त बिताया था. उन्होंने माना कि मुंबई इंडियंस के दिनों में बिताए गए समय के दौरान जो रिश्ता बना था वह आज इतने साल बाद भी कायम है.
आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को दो विकेट से हराया. आखिरी गेंद पर मिली इस जीत ने बेंगलुरु की टीम को पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंचा दिया वहीं मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. आरसीबी उस वक्त मुश्किल में थी जब क्रुणाल क्रीज पर आए. टीम का स्कोर तीन विकेट पर 39 रन था. और 167 रन का लक्ष्य दूर लग रहा था. लेकिन क्रुणाल आखिर तक टिके रहे. मैच प्रजेंटेशन के दौरान क्रुणाल ने मुंबई इंडियंस के अपने दिनों को याद किया. उन्होंने याद किया कि कैसे पोलार्ड और हार्दिक ने उस टीम को एक कामयाब कोर ग्रुप बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.
मैच के बाद क्रुणाल ने कहा, ‘कायरन मेरे बड़े भाई हैं. मैंने मुंबई इंडियंस में अपने सर्वश्रेष्ठ छह साल बिताए हैं. मुझे याद है कि पंड्या बंधु और कायरन पोलार्ड इंजन हुआ करते थे. हमने कई मैच बल्ले, गेंद और फील्डिंग से जीते थे.’
उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे यादा है कि साल 2021 में जब हम अपना आखिरी मैच खेल रहे थे तब हम तीनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और सोचा कि यह आखिरी मैच है जब हम साथ में खेल रहे हैं. यह वाकई एक भावनात्मक क्षण था लेकिन मैं कायरन पोलार्ड को बहुत प्यार करता हूं, वह एक कमाल के इनसान हैं. इस फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ हैं. कई ट्रॉफी और मैच जीते हैं.’
क्रुणाल ने यह भी बताया कि कैसे कायरन पोलार्ड की कही एक बात उन्हें करियर के मुश्किल वक्त में भी साथ देती रही है. उन्होंने कहा कि पोलार्ड ने उनसे कहा था, ‘जैसा कि वह कहते हैं. तुम सही हो, कायरन हमेशा मुझे यह कहते थे कि तुम एक अच्छे इनसान को पीछे नहीं रख सकते.’
साल 2016 से 2021 तक क्रुणाल मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहे. इस दौरान उन्होंने 51 विकेट भी लिए. क्रुणाल पंड्या मुंबई इंडियंस के मिडल-ऑर्डर का अहम हिस्सा रहे. उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ बल्ले से भी कमाल का खेल दिखाते हुए मुंबई के लिए कई बेहतरीन प्रदर्शन किए.