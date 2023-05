VIDEO: क्रुणाल पांड्या की 2 जादुई गेंद और हक्के-बक्के रह गए मारक्रम और फिलिप्स

सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ IPL के 58वें मुकाबले में शनिवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हैदराबाद के लिए अनमोलप्रीत सिंह और अभिषेक शर्मा ने पारी का आगाज किया लेकिन 2 ओवर तक ही एक-दूसरे का साथ दे सके. तीसरे ओवर की पहली गेंद पर युद्धवीर सिंह ने अभिषेक शर्मा को 7 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया.

छठे ओवर में राहुल त्रिपाठी भी 36 रन बनाकर यश ठाकुर का शिकार बन गए. इसके बाद अनमोल कप्तान एडन मारक्रम के साथ मिलकर पारी को संभालने ही लगे थे 9वें ओवर में अमित मिश्रा की गेंद पर आउट हो गए.

12 ओवर तक टीम का स्कोर 3 विकेट पर 115 रन पहुंच चुका था और फिर कप्तान क्रुणाल पांड्या ने गेंद ली और 13वें ओवर की लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट लेकर धमाका कर दिया. इस ओवर की पहली गेंद को कप्तान ने आगे आकर सीधे बल्ले से रोकने की कोशिश की लेकिन बीट हुए और विकेटकीपर ने गिल्लियां बिखेर दी.

अगली गेंद भी क्रुणाल ने सेम रखी जिसे नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने बैकफ़ुट पर जाकर रोकने का प्रयास लेकिन बल्ले को छकाते हुए गेंद विकेट से टकरा गई. 2 कमाल की गेंदों पर लखनऊ के कप्तान ने 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दिया. अब क्रुणाल के पास हैट्रिक लेने का मौका था लेकिन अब्दुल समद ने ऐसा होने नहीं दिया. हालांकि लगातार 2 बल्लेबाजों के आउट होने से हैदराबाद का बैटिंग आर्डर पूरी तरह से हिल गया.

