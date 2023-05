LSG VS CSK: क्रुणाल पांड्या से बतौर कप्तान पहले मैच में हुई गलती, केएल राहुल की जर्सी पहनकर उतरे

आईपीएल 2023 में आज पहले मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने हैं. लखनऊ के नियमित कप्तान केएल राहुल चोट की वजह से आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, जिसकी वजह से क्रुणाल पांड्या टीम की कमान संभाल रहे हैं. टॉस से पहले क्रुणाल पांड्या टीम के कप्तान केएल राहुल की जर्सी पहनकर मैदान पर उतर गए. हालांकि बाद में उन्हें गलती का अहसास हुआ और वह फिर बाद में अपनी जर्सी पहनकर आए. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है.

Lol Krunal Pandya wearing a jersey with Rahul written on it.#CSKvsLSG pic.twitter.com/OTpoUTPIX2

— seмо (@SemoDeef) May 3, 2023