बांग्लादेश की पहली पारी चटगांव टेस्ट में तीसरे दिन 150 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 28 रनों की पारी मुश्फिकुर रहीम ने खेली। वहीं, भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे कुलदीप यादव जिन्होंने 16 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही कुलदीप यादव चटगांव में 5 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए।

कुलदीप यादव ने अपने टेस्ट करियर में तीसरी बार एक पारी में 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा किया। यही नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ वह 5 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं। इससे पहले इरफान पठान, जहीर खान, रविचंद्रन अश्विन, सुनील जोशी, इशांत शर्मा और उमेश यादव ये उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं।

भारत का ये चाइनामैन गेंदबाज 8 मैचों की 13 पारियों में अभी तक 31 विकेट झटक चुके हैं। कुलदीप ने 2017 में डेब्यू टेस्ट की पहली ही पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लिए थे।

A stunning all round display from the left arm spinner as @imkuldeep18 registers his third 5-wicket haul in Test cricket.

Live – https://t.co/GUHODOYOh9 #BANvIND pic.twitter.com/gYdjRI4ISG

— BCCI (@BCCI) December 16, 2022