IND vs BAN: कुलदीप यादव को किया ड्रॉप, ट्विटरबाज बोले- यह क्या हो रहा है

कुलदीप यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले गए टेस्ट मैच में 8 विकेट लिए थे. इसमें पहली पारी में पांच विकेट भी शामिल थे. इसके अलावा उन्होंने निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करते हुए 40 रन भी बनाए थे. अपने इस ऑलराउंड खेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था. लेकिन गुरुवार से ढाका में शुरू हुए सीरीज के दूसरे टेस्ट में उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया. क्रिकेट के जानकार इस बात से काफी हैरान दिखे.

सोशल मीडिया पर भी कुलदीप यादव को लेकर काफी ट्वीट किए जा रहे हैं. लोग न सिर्फ केएल राहुल के इस फैसले पर हैरानी जता रहे थे बल्कि साथ ही साथ कुलदीप को ‘बदकिस्मत’ भी कह रहे थे. सोशल मीडिया पर यादव के समर्थन में ट्वीट करने वालों की बाढ़ आ गई.

Player of the match in first Test but no place in second Test. That’s the story of Kuldeep Yadav. #INDvBAN #kuldeepyadav — Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) December 22, 2022

Story of Kuldeep Yadav: Player of the match in first Test but no place in second Test, feel for him especially after returning to the team after 22 months. — Johns. (@CricCrazyJohns) December 22, 2022

Feel for Kuldeep Yadav. Took 8 wickets and scored the crucial 40 runs with the Man Of The Match award, but sits out in the very next match. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 22, 2022

Longest gaps between Test appearances for India: Lala Amarnath – 12 years, and 129 days Jaydev Unadkat – 12 years, and 2 days Jaydev Unadkat has replaced Kuldeep Yadav in India’s playing XI for the second Test against Bangladesh.#JaydevUnadkat #India #BANvsIND #Cricket pic.twitter.com/dW9w8YONs3 — Wisden (@WisdenCricket) December 22, 2022

Man of the match in India’s last Test victory #BANvIND just 3 days ago; Kuldeep Yadav makes way for Jaydev Unadkat as a third seamer for India. Strange but a tactical change. — Anjum Chopra (@chopraanjum) December 22, 2022