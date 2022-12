ढाका: भारतीय कप्तान केएल राहुल ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान जैसे ही अपनी टीम का ऐलान किया तो सुनने वालों को काफी हैरानी हुई. राहुल ने बताया कि इस मैच में कुलदीप यादव को शामिल नहीं किया गया है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट 12 साल बाद टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेंगे. यादव चटगांव में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे लेकिन बावजूद इसके उन्हें शामिल नहीं किया गया.

यादव ने अपनी फिरकी से बीते मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था. पिछले मैच में उन्होंने आठ विकेट लिए थे. लेकिन इसके बाद भी उन्हें टीम में जगह नहीं मिली. कप्तान केएल राहुल ने कहा, ‘कुलदीप नहीं खेल रहे हैं और जयदेव टीम में हैं. यह हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला था. कुलदीप पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे लेकिन हमें उन्हें बाहर बैठाना पड़ा. लेकिन साथ ही यह जयदेव के लिए यह मौका भी है. हम जानते हैं कि अक्षर और अश्विन स्पिन हासिल कर सकते हैं और जयदेव के आने से हमारे सभी पहलु पूरे हो जाते हैं.’

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर इस बात से बेहद नाराज दिखे. उन्होंने इसे गलत फैसला बताया. गावस्कर ने आधिकारिक प्रसारणकर्ता पर कहा, ‘यह बहुत गलत फैसला है. अगर आपको जयदेव उनादकट को मौका देना ही था तो किसी अन्य स्पिनर को बाहर बैठाया जा सकता था. लेकिन जिस खिलाड़ी ने बीते मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो उसे बाहर करना ठीक नहीं.’

One change for #TeamIndia . Jaydev Unadkat comes in XI.

A look at our Playing XI for the 2nd Test.

कुलदीप यादव ने बांग्लादेश की पहली पारी में 5 विकेट लिए थे. वहीं दूसरी पारी में उन्होंने तीन विकेट हासिल किए थे. गावस्कर का यही कहना था कि जिस गेंदबाज ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हो उसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए था. इसके साथ ही उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया था और 40 रन की उपयोगी पारी खेली थी. लेकिन यह भी टीम में उनकी जगह पक्की नहीं कर सका.

जयदेव की बात करें तो उन्होंने 2010 में साउथ अफ्रीका में अपना पिछला टेस्ट मैच खेला था. यह उनका अभी तक का एकमात्र टेस्ट मैच था. लेकिन 12 साल बाद उन्हें मौका मिल गया है.

Kuldeep benched for the 2nd Test ?‍♂️

Yeah…a little bit of grass on the surface but it’s Dhaka. I mean.

Happy for Unadkat though…inspirational story of ‘never give up’. Red ball has given him another chance. Wish you well, bro ? #BanvInd

— Aakash Chopra (@cricketaakash) December 22, 2022