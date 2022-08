भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के दौरे पर हैं और 3 मैचों की वनडे सीरीज पर अपने नाम कर चुकी है। सीरीज के पहले दोनों मैच जीतकर भारत ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। इस दौरे पर स्पिनर कुलदीप यादव भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं जो 2 मैचों में अभी तक सिर्फ 1 विकेट ही अपने नाम कर पाए हैं।

कुलदीप भले ही अभी तक इस सीरीज में अपनी छाप न छोड़ पाए हों लेकिन जिम्बाब्वे के दौरे पर उन्हें एक पुराने दोस्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि रयान बर्ल हैं जो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। कुलदीप यादव ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने रयान बर्ल के साथ देखा जा सकता है। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “अंडर-19 के दिनों से नाता।”

बता दें, कुलदीप यादव और रयान बर्ल दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। दोनों अपनी-अपनी U19 क्रिकेट टीमों का हिस्सा रह चुके हैं और 2014 में UAE में खेले गए ICC U19 वर्ल्ड कप से एक-दूसरे को जानते हैं। इस वर्ल्ड कप में दोनों खिलाड़ियों ने शिरकत की थी।

कुलदीप की तरह रयान बर्ल ने भी इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, “मैं आखिरी बार इस आदमी के खिलाफ 10 साल पहले अंडर 19 विश्व कप में खेला था! फिर से मिलना शानदार है।”

I last played against this guy 10 years ago at the under 19 World Cup! Awesome to cross paths again @imkuldeep18 pic.twitter.com/JT30xVzDOK

— Ryan Burl (@ryanburl3) August 20, 2022