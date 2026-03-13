add cricketcountry as a Preferred Source
  • VIDEO: माहौल बना दिया... दोस्त कुलदीप यादव की हल्दी और मेहंदी में छा गए युजवेंद्र चहल

VIDEO: माहौल बना दिया... दोस्त कुलदीप यादव की हल्दी और मेहंदी में छा गए युजवेंद्र चहल

भारत क्रिकेट टीम में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी साथ में खेलती थी. यह जोड़ी ‘कुलचा’ नाम से जानी जाती थी.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 13, 2026 6:32 PM IST

Kuldeep Yadav Haldi
Kuldeep Yadav Haldi

भारत के ऑफ स्पिनर और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 14 मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे. शादी समारोह उत्तराखंड के मसूरी में होना है, जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. शादी के एक दिन पहले शुक्रवार को हल्दी और मेहंदी समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने माहौल बना दिया. दोस्त कुलदीप यादव की शादी में चहल ने जमकर डांस किया.

युजवेंद्र चहल शादी से एक दिन पहले ही मसूरी पहुंचे. जहां वह कुलदीप यादव के हल्दी समारोह में शामिल हुए. उन्होंने कुलदीप यादव को हल्दी भी लगाई, इसके बाद कुलदीप यादव के साथ ही जमकर झूमे.

मेहंदी कार्यक्रम में वंशिका ने फर्शी सलवार तो कुलदीप यादव ने कुर्ती पजामा पहना. सोशल मीडिया पर युजवेंद्र चहल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुलदीप यादव के हल्दी सेरेमनी का वीडियो युजवेंद्र चहल ने भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

‘कुलचा’ के नाम से भारतीय क्रिकेट में मशहूर थी यह जोड़ी

कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल क्रिकेट के मैदान के बाहर भी काफी अच्छे दोस्त हैं. भारत क्रिकेट टीम में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी साथ में खेलती थी. यह जोड़ी ‘कुलचा’ नाम से जानी जाती थी. मिडिल ओवरों में दोनों टीम के लिए काफी उपयोगी हुआ करते थे और रन रोकने के साथ विकेट भी निकाला करते थे, हालांकि लंबे अरसे से यह दोनों साथ नहीं खेले हैं.

रिंकू सिंह और टी. दिलीप भी पहुंचे

रिंकू सिंह अपनी होने वाली पत्नी प्रिया सरोज के साथ शुक्रवार को ही मसूरी पहुंच गए. वहीं भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी. दिलीप भी मसूरी पहुंच चुके हैं.

रोहित- विराट भी शादी समारोह का होंगे हिस्सा

कुलदीप यादव की शादी में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा समेत पूरी टी20 और वनडे टीम के आने की उम्मीद है. शादी समारोह में सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए होटलों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक रखी गई है, केवल आमंत्रित मेहमानों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है.

