Kyle Jamieson Aggresive Celebration: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. राजस्थान के दोनों ओपनर्स यशस्वी जायसवाल (06) और वैभव सूर्यवंशी (04) का बल्ला खामोश रहा और दोनों सस्ते में आउट हो गए. जायसवाल पहले ओवर में मिचेल स्टॉर्क का शिकार बने, वहीं सूर्यवंशी दूसरे ओवर में काइले जेमिंसन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर काइले जैमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

राजस्थान रॉयल्स की पारी के दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद का सामना किया. काइले जेमिंसन की पहली बॉल पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका लगाया, मगर अगली बॉल पर काइले जेमिंसन ने तीसरे स्टंप की लाइन में यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकी, सूर्यवंशी ने बल्ला नीचे लाया, लेकिन हल्का सा किनारा लेकर गेंद स्टंप में जा लगी. वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद काइले जेमिंसन काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने सूर्यवंशी के मुंह के सामने जाकर इस विकेट को सेलिब्रेट किया.

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काइले जेमिंसन के सेलिब्रेशन पर भड़के यूजर्स

15 साल के वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर 31 साल के काइले जेमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने सोशल मीडिया पर काइले जेमिंसन को ट्रोल करना शुरू कर दिया. जेमिंसन के इस हरकत को लेकर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी.

– Look at Kyle Jamieson's celebration. 😱

– Look at Karun Nair's reaction. 🥵

– Look at Vaibhav Suryavanshi's sad face. 😓



Save the date: 17th May, Kyle Jamieson bro! 📅



Vaibhav is going to repeat what he did with Praful Hinge. 🤫🔥 pic.twitter.com/5rutbI3zsy — Mufaddal Shailu (@Shailu_15Jul) May 1, 2026

जब 15 साल के बच्चे Vaibhav Suryavanshi ने इस पूरे IPL में विश्वस्तरीय गेंदबाजों की रेल बना रखी हो



किसी को पहली बॉल पर छक्का तो किसी को चौका मार रखा हो तो ऐसे में



उन्हें आउट करने के बाद वैभव सूर्यवंशी के दुगुनी उम्र के Kyle Jamieson का इस तरह से सेलिब्रेट करना बनता ही था लेकिन… pic.twitter.com/FcdAM7La0Q — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) May 1, 2026

What is this celebration Kyle Jamieson?

Celebrating a wicket of 15 years old like he is Sachin Tendulkar 😭 pic.twitter.com/uS7g2Ahrtx — Sagarika Dixit (@saga__r) May 1, 2026

रियान पराग की पारी से दिल्ली ने बनाए 225 रन

राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग (90 रन, 50 गेंद, आठ चौके, पांच छक्के) के अर्धशतक और अंत में डोनोवन फरेरा के 14 गेंद में ताबड़तोड़ नाबाद 47 रन की मदद से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ छह विकेट पर 225 रन बनाए.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विकेट जल्दी गंवा दिए लेकिन पराग और ध्रुव जुरेल (42 रन) ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 59 गेंद में 102 रन की साझेदारी निभाकर इस बड़े स्कोर की नींव रखी. इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे फरेरा ने 14 गेंद में दो चौके और छह छक्के जड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए सत्र का पहला मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर तीन विकेट झटके. काइल जैमीसन, अक्षर पटेल और टी नटराजन को एक एक विकेट मिला.