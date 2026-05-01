वैभव सूर्यवंशी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में सिर्फ चार रन की पारी खेलकर आउट हो गए. काइले जेमिंसन ने उन्हें अपना शिकार बनाया.
Published On May 01, 2026, 10:31 PM IST
Last UpdatedMay 01, 2026, 10:31 PM IST
Kyle Jamieson
Kyle Jamieson Aggresive Celebration: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. राजस्थान के दोनों ओपनर्स यशस्वी जायसवाल (06) और वैभव सूर्यवंशी (04) का बल्ला खामोश रहा और दोनों सस्ते में आउट हो गए. जायसवाल पहले ओवर में मिचेल स्टॉर्क का शिकार बने, वहीं सूर्यवंशी दूसरे ओवर में काइले जेमिंसन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर काइले जैमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
राजस्थान रॉयल्स की पारी के दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद का सामना किया. काइले जेमिंसन की पहली बॉल पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका लगाया, मगर अगली बॉल पर काइले जेमिंसन ने तीसरे स्टंप की लाइन में यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकी, सूर्यवंशी ने बल्ला नीचे लाया, लेकिन हल्का सा किनारा लेकर गेंद स्टंप में जा लगी. वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद काइले जेमिंसन काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने सूर्यवंशी के मुंह के सामने जाकर इस विकेट को सेलिब्रेट किया.
15 साल के वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर 31 साल के काइले जेमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने सोशल मीडिया पर काइले जेमिंसन को ट्रोल करना शुरू कर दिया. जेमिंसन के इस हरकत को लेकर लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगा दी.
राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग (90 रन, 50 गेंद, आठ चौके, पांच छक्के) के अर्धशतक और अंत में डोनोवन फरेरा के 14 गेंद में ताबड़तोड़ नाबाद 47 रन की मदद से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ छह विकेट पर 225 रन बनाए.
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विकेट जल्दी गंवा दिए लेकिन पराग और ध्रुव जुरेल (42 रन) ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 59 गेंद में 102 रन की साझेदारी निभाकर इस बड़े स्कोर की नींव रखी. इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे फरेरा ने 14 गेंद में दो चौके और छह छक्के जड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.
दिल्ली कैपिटल्स के लिए सत्र का पहला मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर तीन विकेट झटके. काइल जैमीसन, अक्षर पटेल और टी नटराजन को एक एक विकेट मिला.