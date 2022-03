WI vs ENG, 3rd Test: Kyle Mayers ने महज 9 रन देकर झटके 5 विकेट, सीरीज जीतने की दहलीज पर वेस्टइंडीज

West Indies vs England, 3rd Test, Day 3: जोशुआ डी सिल्वा के पहले टेस्ट शतक और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज ने निर्णायक तीसरे टेस्ट में जीत की दिशा में कदम रख दिये हैं. इंग्लैंड के पास सिर्फ 10 रन की बढत है और उसके दूसरी पारी के दो ही विकेट बाकी हैं. अभी पूरे दो दिन का खेल शेष है. पिछले 18 साल से वेस्टइंडीज में टेस्ट श्रृंखला जीतने का इंग्लैंड का इंतजार और लंबा होता दिख रहा है. वहीं वेस्टइंडीज टीम 2019 के बाद अपनी धरती पर पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने के करीब है.

इंग्लैंड का स्कोर आठ विकेट पर 103 रन हो गया है. मध्यम तेज गेंदबाज हरफनमौला काइल मायर्स ने 13 ओवर में नौ रन देकर पांच विकेट लिये.ड्रॉ रहे पहले दोनों टेस्ट में टीम से बाहर रहे मायर्स ने तीसरे टेस्ट में स्पिनर वीरसैमी पेरमॉल की जगह ली.

Day 3️⃣ belonged to Joshua Da Silva and Kyle Mayers!

? Da Silva – 100*

☝️ Mayers – 5/9

West Indies have a golden chance to win the series.#WTC23 | #WIvENG | https://t.co/8vvmZqjdsh pic.twitter.com/BwIjcjaRY4

— ICC (@ICC) March 26, 2022