LSG vs DC: काइल मेयर्स ने दिलाई गेल की याद, 7 छक्के के दम पर रच दिया इतिहास

बता दें, काइल मेयर्स का ये स्कोर IPL की पहली पारी में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया चौथा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले ब्रैंडन मैकुलम, माइक हसी और शॉन मार्श IPL में डेब्यू करते हुए ये बड़ा कारनामा कर चुके हैं.

मेयर्स ने पहली 15 गेंदों पर 14 रन और फिर बाकी के 59 रन 23 गेंदों पर ठोक दिए. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में वह अपनी इस शानदार फॉर्म को जारी रख पाते हैं या नहीं.

पहली IPL पारी में सर्वोच्च स्कोर

