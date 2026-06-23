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Fifa World Cup: 100वें इंटरनेशनल मैच में एम्बाप्पे का जलवा, फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया

एम्बाप्पे अब छह फीफा विश्व कप मैचों में दो या उससे अधिक गोल कर चुके हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक है. उनके दो गोलों की बदौलत इस विश्व कप में उनके गोलों की संख्या चार हो गई है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 23, 2026, 12:35 PM IST

Published On Jun 23, 2026, 12:35 PM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 12:35 PM IST

Mbappe

Mbappe

ईराक के खिलाफ अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय मैच में किलियन एम्बाप्पे ने धमाल मचा दिया. उन्होंने हाफ टाइम से पहले और बाद में गोल दागे, जबकि ओस्मान डेम्बेले ने तीसरा गोल कर फ्रांस को ईराक के खिलाफ 3-0 की जीत दिलाई. इस जीत के साथ फ्रांस ने एक मैच शेष रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली.

एम्बाप्पे अब छह फीफा विश्व कप मैचों में दो या उससे अधिक गोल कर चुके हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक है. उनके दो गोलों की बदौलत इस विश्व कप में उनके गोलों की संख्या चार हो गई है, जिससे वह गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे पहुंच गए हैं.

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फ्रांस को पहला गोल 14वें मिनट में मिला. माइकल ओलिस के पास पर एम्बाप्पे ने लगभग 20 गज की दूरी से बाएं पैर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल में पहुंचाया. दूसरा गोल इराकी टीम की बड़ी गलती का नतीजा था। ज़ैद तहसीन और गोलकीपर अहमद बासिल के बीच तालमेल की कमी के कारण गेंद डेम्बेले के पास पहुंच गई, डेम्बेले ने गेंद एम्बाप्पे को थमा दी, जिन्होंने आसान मौका नहीं गंवाया.

POR VS UZB
POR VS UZB

एम्बाप्पे ने की मिरोस्लाव क्लोज की बराबरी

एम्बाप्पे का 15वां विश्व कप गोल शानदार था, जबकि 16वां गोल उन्हें प्रतिद्वंद्वी की गलती से मिला. मैच की शुरुआत उन्होंने रोनाल्डो के 15 विश्व कप गोलों के आंकड़े से पीछे रहते हुए की थी. पहले उन्होंने उस रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उससे आगे निकल गए. अब वह 16 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोज़ के बराबर पहुंच गए हैं और रिकॉर्ड धारक लियोनेल मेसी (18) से केवल दो गोल पीछे हैं.

डेम्बेले को उनके टीम-फर्स्ट रवैये का इनाम 12 मिनट बाद मिल, माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया, जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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