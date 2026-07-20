किलियन एम्बाप्पे फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार गोल्डन बूट जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. साल 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे.

फ्रांस के इस स्टार फॉरवर्ड ने 8 मैचों में 10 गोल किए. और टूर्नामेंट के इस चरण में वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में मेसी से आगे निकल गए.

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साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में एम्बाप्पे ने सबसे ज्यादा गोल किए थे. कतर में हुए इस वर्ल्ड कप में उसने 8 गोल किए थे. एम्बाप्पे ने लगातार दो वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट हासिल किया था.

27 साल के एम्बाप्पे ने इस सीजन में 10 गोल किए. वह वर्ल्ड कप में 1970 के बाद दहाई के अंकों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. तब वेस्ट जर्मनी के लिए 1970 में गेर्ड मूलर ने यह कारनामा किया था.

एक फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात करें जस्ट फ्रंटलाइन ने 1958 में फ्रांस के लिए 13 गोल किए थे. वहीं हंगरी के संडोर कोकसिस ने 1954 में 11 गोल किए थे.

एम्बाप्पे फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं. उनके नाम अब 22 गोल हैं. और इस लिस्ट में वह मेसी से 1 गोल आगे हैं.

शनिवार को एम्बाप्पे ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में दो गोल किए. और इसके साथ ही वह मेसी से आगे निकल गए. हालांकि उनका यह प्रदर्शन भी टीम को हार से नहीं बचा पाया. तीसरे स्थान के लिए इस मैच में इंग्लैंड ने 6-4 से जीत हासिल की.

एम्बाप्पे ने सेनेगल और ईराक के खिलाफ भी ग्रुप स्टेज में गोल किए थे. और लास्ट 32 में उन्होंने स्वीडन के खिलाफ भी गोल किया था. इसके बाद पराग्वे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 और मोरक्को के खिलाफ क्वॉर्टर-फाइनल में भी गोल किए.

मेसी के पास मौका था कि वह फ्रांस के इस खिलाड़ी को पीछे छोड़ दें. इसके लिए उन्हें रविवार को स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच में हैटट्रिक लगानी पड़ती. हालांकि इस मैच में अर्जेंटीना की टीम कोई गोल नहीं कर सकी. और उसे 1-0 से हार मिली. मेसी के नाम टूर्नामेंट में 8 ही गोल रहे. इंग्लैंड के जूड बेलिन्गम और नॉर्वे के इर्लिंग हालैंड ने सात-सात गोल किए. वहीं फ्रांस के ओसमेन डजेमबेल (Ousmane Dembele) और इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने छह गोल किए.

उनाई सिमोन (स्पेन) ने गोल्डन ग्लव का अवॉर्ड मिला. उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ एक गोल होने दिया. यह गोल बेल्जियम के खिलाफ क्वॉर्टर-फाइनल में हुआ था.