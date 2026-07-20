Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

FIFA WORLD CUP 2026: एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार जीता गोल्डन बूट अवॉर्ड

फ्रांस के स्टार प्लेयर किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का खिताब जीता है. वह दो बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस सीजन में उन्होंने 10 गोल किए हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 20, 2026, 04:53 AM IST

Published On Jul 20, 2026, 04:53 AM IST

Last UpdatedJul 20, 2026, 04:53 AM IST

एम्बाप्पे ने जीता गोल्डन बूट अवॉर्ड

किलियन एम्बाप्पे फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में दो बार गोल्डन बूट जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. साल 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे.

फ्रांस के इस स्टार फॉरवर्ड ने 8 मैचों में 10 गोल किए. और टूर्नामेंट के इस चरण में वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में मेसी से आगे निकल गए.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में एम्बाप्पे ने सबसे ज्यादा गोल किए थे. कतर में हुए इस वर्ल्ड कप में उसने 8 गोल किए थे. एम्बाप्पे ने लगातार दो वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट हासिल किया था.

27 साल के एम्बाप्पे ने इस सीजन में 10 गोल किए. वह वर्ल्ड कप में 1970 के बाद दहाई के अंकों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. तब वेस्ट जर्मनी के लिए 1970 में गेर्ड मूलर ने यह कारनामा किया था.

एक फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात करें जस्ट फ्रंटलाइन ने 1958 में फ्रांस के लिए 13 गोल किए थे. वहीं हंगरी के संडोर कोकसिस ने 1954 में 11 गोल किए थे.

एम्बाप्पे फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं. उनके नाम अब 22 गोल हैं. और इस लिस्ट में वह मेसी से 1 गोल आगे हैं.

शनिवार को एम्बाप्पे ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में दो गोल किए. और इसके साथ ही वह मेसी से आगे निकल गए. हालांकि उनका यह प्रदर्शन भी टीम को हार से नहीं बचा पाया. तीसरे स्थान के लिए इस मैच में इंग्लैंड ने 6-4 से जीत हासिल की.

एम्बाप्पे ने सेनेगल और ईराक के खिलाफ भी ग्रुप स्टेज में गोल किए थे. और लास्ट 32 में उन्होंने स्वीडन के खिलाफ भी गोल किया था. इसके बाद पराग्वे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 और मोरक्को के खिलाफ क्वॉर्टर-फाइनल में भी गोल किए.

मेसी के पास मौका था कि वह फ्रांस के इस खिलाड़ी को पीछे छोड़ दें. इसके लिए उन्हें रविवार को स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच में हैटट्रिक लगानी पड़ती. हालांकि इस मैच में अर्जेंटीना की टीम कोई गोल नहीं कर सकी. और उसे 1-0 से हार मिली. मेसी के नाम टूर्नामेंट में 8 ही गोल रहे. इंग्लैंड के जूड बेलिन्गम और नॉर्वे के इर्लिंग हालैंड ने सात-सात गोल किए. वहीं फ्रांस के ओसमेन डजेमबेल (Ousmane Dembele) और इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने छह गोल किए.

उनाई सिमोन (स्पेन) ने गोल्डन ग्लव का अवॉर्ड मिला. उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ एक गोल होने दिया. यह गोल बेल्जियम के खिलाफ क्वॉर्टर-फाइनल में हुआ था.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

Fifa World Cup: चैंपियन स्पेन हुई मालामाल, उपविजेता सहित बाकी टीमों को क्या मिला ?

Fifa World Cup: चैंपियन स्पेन हुई मालामाल, उपविजेता सहित बाकी टीमों को क्या मिला ?
Fifa World Cup: स्पेन ने तोड़ा अर्जेटीना का सपना, 16 साल बाद जीता फीफा वर्ल्ड कप खिताब

Fifa World Cup: स्पेन ने तोड़ा अर्जेटीना का सपना, 16 साल बाद जीता फीफा वर्ल्ड कप खिताब
Fifa World Cup 2026: लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, तीन वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तानी करने वाले पहले कप्तान

Fifa World Cup 2026: लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, तीन वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तानी करने वाले पहले कप्तान
ENG vs IND: 6 गेंद, 1 रन और 3 विकेट, सैम करन ने यूं पलट दिया मैच का पासा

ENG vs IND: 6 गेंद, 1 रन और 3 विकेट, सैम करन ने यूं पलट दिया मैच का पासा

Latest News

spain-winner

Fifa World Cup: स्पेन ने तोड़ा अर्जेटीना का सपना, 16 साल बाद जीता फीफा वर्ल्ड कप खिताब
rohit-sharma-virat-kohli-35

ENG vs IND: रोहित शर्मा ने तोड़े सचिन के कई रिकॉर्ड, बल्ले से मचाया तहलका
messi-world-record

Fifa World Cup 2026: लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, तीन वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तानी करने वाले पहले कप्तान
ind-vs-eng-match

IND VS ENG 3rd ODI Highlights: रोहित के दमदार शतक के बावजूद टीम इंडिया को मिली हार
ind-vs-eng-match-results

IND VS ENG: रोहित ने बल्ले से दिया तगड़ा जवाब, मगर टीम इंडिया ने गंवाई वनडे सीरीज

sam-curran-34

ENG vs IND: 6 गेंद, 1 रन और 3 विकेट, सैम करन ने यूं पलट दिया मैच का पासा

Editor's Pick

Sam Curran Over Changed the Match in 2 overs took 3 wickets Against India at Lord’s

ENG vs IND: 6 गेंद, 1 रन और 3 विकेट, सैम करन ने यूं पलट दिया मैच का पासा
Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत