एलए ओलंपिक गेम्स में छाएगा क्रिकेट, पुरुष और महिला वर्ग में 6-6 टीमें लेंगी हिस्सा

128 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है. इस नई प्रणाली में दोनों प्रतियोगिताओं के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन तरीके निर्धारित किए गए हैं. इस मंजूरी से यह सुनिश्चत हो गया है कि एलए28 में पुरुषों और महिलाओं के टी20 टूर्नामेंट में छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी और प्रत्येक टीम में अधिक से अधिक 15 खिलाड़ी शामिल होंगे. साल 1900 में आयोजित पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को पहली और इकलौती बार शामिल किया गया था. जिसके बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी में कुल 180 एथलीट (90 पुरुष और 90 महिलाएं) हिस्सा लेंगे.

पुरुष और महिला वर्ग में 6-6 टीमें लेंगी हिस्सा

आईएसी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की तरफ से संयुक्त रूप से जारी क्वालिफिकेशन सिस्टम से पता चलता है कि भले ही दोनों टूर्नामेंट्स में छह-छह टीमें होंगी. लेकिन पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन के तरीके काफी अलग होंगे. पुरुषों के टूर्नामेंट के लिए, चार टीमें सीधे आईसीसी मेंस टी20 टीम रैंकिंग के जरिए क्वालीफाई करेंगी. हालांकि, क्वालिफिकेशन सिर्फ टॉप चार रैंकिंग वाली टीमों से तय नहीं होगा. इसके बजाय, 31 दिसंबर 2026 को क्वालिफिकेशन विंडो खत्म होने पर चार अलग-अलग महाद्वीपों की चार सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य नेशनल ओलंपिक कमेटियां सीधे ओलंपिक में जगह पक्की करेंगी.

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लॉस एंजिल्स गेम्स के मेजबान के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को जगह मिलेगी. बशर्ते वे क्वालिफिकेशन अवधि के दौरान किसी भी समय आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग में टॉप-15 में रहने की आईसीसी की न्यूनतम योग्यता शर्त को पूरा करें. पुरुषों के लिए छठी और आखिरी जगह का फैसला ‘फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट’ (एफओजीक्यूटी) के जरिए होगा. जिसमें शेष एक स्थान के लिए अगली आठ सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य टीमें मुकाबला करेंगी, जिन्होंने पहले क्वालीफाई नहीं किया है.

महिलाओं का क्वालिफिकेशन सिस्टम का मॉडल अगल

महिलाओं का क्वालिफिकेशन सिस्टम एक अलग मॉडल पर आधारित है. चार सीधे क्वालीफायर तय करने के लिए आईसीसी रैंकिंग का इस्तेमाल करने के बजाय, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुख्य क्वालीफाइंग इवेंट होगा. टूर्नामेंट के आखिर में चार अलग-अलग महाद्वीपों की सबसे अच्छी रैंकिंग वाली योग्य टीमें एलए28 के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगी. पुरुषों के इवेंट की तरह, मेजबान यूएसए को भी स्वत: प्रवेश मिलेगा, बशर्ते वे क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान टॉप 15 में रहने की न्यूनतम रैंकिंग की शर्त पूरी करें. अंतिम स्थान का फैसला ‘फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट’ के जरिए किया जाएगा, जिसमें अगली आठ सबसे अच्छी रैंकिंग वाली योग्य टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्होंने पहले क्वालीफाई नहीं किया है.

क्वालिफिकेशन सिस्टम का एक अहम पहलू वेस्टइंडीज से जुड़ा है। हालांकि, कैरेबियाई टीम आईसीसी इवेंट्स में एक संयुक्त टीम के तौर पर खेलती है, लेकिन आईओसी इसे ‘नेशनल ओलंपिक कमिटी’ के तौर पर मान्यता नहीं देता, इसलिए यह ओलंपिक गेम्स में एक इकाई के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकती. अगर वेस्टइंडीज ‘फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट’ के लिए योग्य टीमों में जगह बनाती है, तो आईसीसी कैरेबियाई देशों के बीच एक क्षेत्रीय क्वालीफाइंग टूर्नामेंट आयोजित करेगा, जिसका विजेता अंतिम टिकट हासिल करेगा.