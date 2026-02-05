add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • IPL से बाहर हुए मुस्तफिजुर रहमान को PSL में मिली कितनी रकम ?

IPL से बाहर हुए मुस्तफिजुर रहमान को PSL में मिली कितनी रकम ?

लाहौर कलंदर्स ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रज़ा और मोहम्मद नईम को रिटेन किया था.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 5, 2026 3:45 PM IST

Mustafizur Rahman
Mustafizur Rahman

आईपीएल से बाहर हुए मुस्तफिजुर रहमान इस सीजन पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते नजर आएंगे. डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम के साथ जोड़ा है, इसके लिए उन्हें मोटी रकम भी मिली है.

मुस्तफिजुर रहमान का लाहौर कलंदर्स के साथ तीसरा सीजन होगा. उन्हें पहली बार 2016 सीज़न के लिए टीम में चुना गया था,लेकिन कंधे की चोट के कारण वह खेल नहीं पाए थे. साल 2018 में उन्होंने पांच मैच खेले और 6.43 की इकॉनमी से चार विकेट लिए. PSL में वह सियालकोट स्टैलियन्स के स्टीवन स्मिथ के बाद इस सीज़न के दूसरे सीधे साइन किए गए खिलाड़ी हैं, हर टीम नीलामी के बाहर एक खिलाड़ी को साइन कर सकती है. पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नीलामी 11 फरवरी को होगी.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

कलंदर्स के मालिक समीन राणा ने मुस्तफिजुर रहमान का टीम में स्वागत करते हुए कहा, एक बार कलंदर, हमेशा कलंदर, मुस्तफिजुर सिर्फ़ एक खिलाड़ी नहीं है, वह एक भाई है, हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है जिसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा. हम उसे अपने ड्रेसिंग रूम में वापस पाकर बहुत खुश हैं. उसका टैलेंट, अनुभव और लगन हमारे लिए बहुत कीमती होगा क्योंकि हमारा लक्ष्य अपना टाइटल बचाना और PSL 11 में अपनी छाप छोड़ना है.

मुस्तफिजुर रहमान को मिली कितनी रकम ?

लाहौर कलंदर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को PSL 2026 के लिए डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर अनाउंस किया है। उन्हें PKR 6.44 करोड़ (लगभग USD 230,000) में साइन किया गया है. भारतीय रुपए में इसकी कीमत लगभग 21 लाख है.

इस हफ़्ते की शुरुआत में लाहौर कलंदर्स ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रज़ा और मोहम्मद नईम को रिटेन किया था.

TRENDING NOW

सभी प्लेयर्स का दो साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट

सभी खिलाड़ियों (रिटेन किए गए, सीधे साइन किए गए, नीलामी में चुने गए) का अपनी फ्रेंचाइजी के साथ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा. टीमें 16 से 20 खिलाड़ी साइन कर सकती हैं, जिसमें पांच से सात विदेशी खिलाड़ी और कम से कम एक स्थानीय खिलाड़ी 23 साल से कम उम्र का होना चाहिए, जिसने अभी तक PSL नहीं खेला है.

मुस्तफिजुर को IPL 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ की बोली के साथ चुना था,लेकिन पिछले महीने BCCI के निर्देशों के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था, जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ. बांग्लादेश की टीम ने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया.

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: