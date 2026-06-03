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सब स्क्रिप्टेड था..., आईपीएल में विवादों पर ललित मोदी का खुलासा, चीयरलीडर और क्रिकेटर अफेयर पर भी बोले

आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कहा है कि आईपीएल की शुरुआत में विवादों को प्लांट किया जाता था स्क्रिप्ट किया जाता था. उन्होंने एक उदाहरण भी दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 03, 2026, 10:42 AM IST

Published On Jun 03, 2026, 10:42 AM IST

Last UpdatedJun 03, 2026, 10:42 AM IST

lalit modi controversy

इंडियन प्रीमियर लीग के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि मैदान के बाहर होने वाले ज्यादातर विवाद स्क्रिप्टेड यानी पहले से तय होते थे.

एक हालिया इंटरव्यू में ललित मोदी ने कहा कि आईपीएल का प्रबंधन जानबूझकर ऐसी खबरें मीडिया में प्लांट करवाता था ताकि अगर दर्शकों की संख्या में कमी आए तो उसे इन विवादों के जरिए बढ़ाया जा सके.

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ललित मोदी ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पॉडकास्ट में कहा, ‘जब मेरा वहां स्टाफ मौजूद था तो मेरे साथ राजनेता थे, तो मेरे साथ कई लोग थे. यह सब स्क्रिप्टेड होता था. ऐसा कभी नहीं होता था कि यह सब अचानक हो जाए. यह हमेशा स्क्रिप्टेड ही होता था. अगर रेटिंग नीचे जाती थी तो हम एक विवाद को स्क्रिप्ट करते थे और इसे एक ऐसे विवाद की तरह पेश करते थे जो स्वयं हुआ हो लेकिन यह पहले से तय होता था.’

जब ललित मोदी से इसका एक उदाहरण पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान की न्यूज फैलाई थी कि वह एक चीयरलीडर को डेट कर रहा है. इस खबर ने भारत में लोगों के बीच बहुत उत्सुकता पैदा कर दी. इससे टूर्नामेंट की रेटिंग में काफी इजाफा हुआ.

उन्होंने कहा, ‘एक क्रिकेट खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका की टीम का कप्तान हुआ करता था का एक चीयरलीडर के साथ अफेयर चल रहा था. मुझे इस बारे में पता चला. हमने यह खबर मीडिया में लीक कर दी क्योंकि हम चाहते थे कि यह विवाद फैले. आखिर उसने उस चीयरलीडर से शादी कर ली. यह कमाल है. लेकिन हमने लीक को स्किप्ट किया. अफेयर की खबर झूठी नहीं थी. इस खबर के सामने आते ही ध्यान वहां शिफ्ट हो गया. रेटिंग शिफ्ट हो गई. हमें रेटिंग में काफी उछाल देखने को मिला. आईपीएल का सबसे बड़ा स्तंभ विवाद थे.’ ललित मोदी ने उस खिलाड़ी का नाम तो नहीं बताया.

आईपीएल 2026 में भी मैदान के बाहर कई विवाद सामने आए. इसमें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और युजवेंद्र चहल को ड्रेसिंग रूम और फ्लाइट में वेपिंग करते हुए देखे गए थे.

इसके अलावा पंजाब किंग्स के गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर विवाद में रहे. उन्होंने तिलक वर्मा पर जो रंगभेदी कॉमेंट किया था वह भी काफी विवादों में रहा.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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