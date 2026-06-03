आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कहा है कि आईपीएल की शुरुआत में विवादों को प्लांट किया जाता था स्क्रिप्ट किया जाता था. उन्होंने एक उदाहरण भी दिया.
Published On Jun 03, 2026, 10:42 AM IST
Last UpdatedJun 03, 2026, 10:42 AM IST
इंडियन प्रीमियर लीग के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि मैदान के बाहर होने वाले ज्यादातर विवाद स्क्रिप्टेड यानी पहले से तय होते थे.
एक हालिया इंटरव्यू में ललित मोदी ने कहा कि आईपीएल का प्रबंधन जानबूझकर ऐसी खबरें मीडिया में प्लांट करवाता था ताकि अगर दर्शकों की संख्या में कमी आए तो उसे इन विवादों के जरिए बढ़ाया जा सके.
ललित मोदी ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पॉडकास्ट में कहा, ‘जब मेरा वहां स्टाफ मौजूद था तो मेरे साथ राजनेता थे, तो मेरे साथ कई लोग थे. यह सब स्क्रिप्टेड होता था. ऐसा कभी नहीं होता था कि यह सब अचानक हो जाए. यह हमेशा स्क्रिप्टेड ही होता था. अगर रेटिंग नीचे जाती थी तो हम एक विवाद को स्क्रिप्ट करते थे और इसे एक ऐसे विवाद की तरह पेश करते थे जो स्वयं हुआ हो लेकिन यह पहले से तय होता था.’
जब ललित मोदी से इसका एक उदाहरण पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान की न्यूज फैलाई थी कि वह एक चीयरलीडर को डेट कर रहा है. इस खबर ने भारत में लोगों के बीच बहुत उत्सुकता पैदा कर दी. इससे टूर्नामेंट की रेटिंग में काफी इजाफा हुआ.
उन्होंने कहा, ‘एक क्रिकेट खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका की टीम का कप्तान हुआ करता था का एक चीयरलीडर के साथ अफेयर चल रहा था. मुझे इस बारे में पता चला. हमने यह खबर मीडिया में लीक कर दी क्योंकि हम चाहते थे कि यह विवाद फैले. आखिर उसने उस चीयरलीडर से शादी कर ली. यह कमाल है. लेकिन हमने लीक को स्किप्ट किया. अफेयर की खबर झूठी नहीं थी. इस खबर के सामने आते ही ध्यान वहां शिफ्ट हो गया. रेटिंग शिफ्ट हो गई. हमें रेटिंग में काफी उछाल देखने को मिला. आईपीएल का सबसे बड़ा स्तंभ विवाद थे.’ ललित मोदी ने उस खिलाड़ी का नाम तो नहीं बताया.
आईपीएल 2026 में भी मैदान के बाहर कई विवाद सामने आए. इसमें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और युजवेंद्र चहल को ड्रेसिंग रूम और फ्लाइट में वेपिंग करते हुए देखे गए थे.
इसके अलावा पंजाब किंग्स के गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर विवाद में रहे. उन्होंने तिलक वर्मा पर जो रंगभेदी कॉमेंट किया था वह भी काफी विवादों में रहा.