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नोमान अली की काउंटी क्रिकेट में एंट्री, इस टीम ने छह मैच के लिए किया करार

नोमान अली 20 अगस्त से शुरू होने वाली काउंटी चैंपियनशिप में नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ मुकाबले से लंकाशायर के लिए अपना डेब्यू करेंगे, जो ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर क्लब का 'रेड बॉल सेलिब्रेशन' मैच भी होगा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 06, 2026, 07:27 PM IST

Published On Aug 06, 2026, 07:27 PM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 07:27 PM IST

Noman Ali

Noman Ali

लंकाशायर ने पाकिस्तान के अनुभवी स्पिनर नोमान अली के साथ करार किया है. वह सीजन समाप्त होने से पहले काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी छह मुकाबलों के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड में टीम से जुड़ेंगे. फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि 39 वर्षीय खिलाड़ी के अनुभव और स्पिन गेंदबाजी से उसे डिवीजन में अपनी स्थिति मजबूत करने और प्वाइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने में मदद मिलेगी.

नोमान ने एक आधिकारिक बयान में कहा, मैं लंकाशायर के लिए खेलने और पहली बार इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का अनुभव करने के लिए उत्साहित हूं, काउंटी चैंपियनशिप एक शानदार प्रतियोगिता है, मैं एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं.

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‘मैं मैदान के अंदर और बाहर अच्छा प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करूंगा’

उन्होंने आगे कहा, लंकाशायर यूके के सबसे बड़े क्लबों में से एक है, जिसका बहुत शानदार इतिहास और विरासत है, मैं पाकिस्तान के हीरो वसीम अकरम के नक्शेकदम पर चल रहा हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक लंकाशायर के लिए खेला था, मैं अपने नए टीम के साथियों के साथ जुड़ने के लिए उत्साहित हूं, मैं मैदान के अंदर और बाहर अच्छा प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करूंगा.

‘नोमान अली ने चटकाए हैं 101 विकेट’

नोमान अली ने साल 2021 में टेस्ट डेब्यू किया था, उन्होंने 25.08 की औसत के साथ 101 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 46 रन देकर 8 विकेट हासिल किए. नोमान टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर भी बने; उन्होंने यह कारनामा साल 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। वह अक्टूबर 2025 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने के बाद आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे.

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‘रेड बॉल के साथ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है’

नोमान अली को अपनी टीम में जोड़ने पर खुशी जताते हुए लंकाशायर के क्रिकेट निदेशक मार्क चिल्टन ने कहा, नोमान एक बहुत ही कुशल और अनुभवी स्पिनर हैं, खुशी है कि हम उन्हें काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी दौर के लिए एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड ला रहे हैं, रेड बॉल के साथ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, खासकर पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के लिए और हमें यकीन है कि चैंपियनशिप के इन आखिरी छह मुकाबलों में उनके अनुभव और जानकारी से हमें बहुत फायदा होगा.

नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ डेब्यू करेंगे नोमान अली

नोमान अली 20 अगस्त से शुरू होने वाली काउंटी चैंपियनशिप में नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ मुकाबले से लंकाशायर के लिए अपना डेब्यू करेंगे, जो ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर क्लब का ‘रेड बॉल सेलिब्रेशन’ मैच भी होगा. लंकाशायर चैंपियनशिप के डिविजन-टू में सातवें स्थान पर है, लेकिन अगर वे अपने आखिरी छह मैचों में लगातार जीत हासिल कर पाते हैं, तो उनके प्रमोशन की थोड़ी उम्मीद अभी भी बनी हुई है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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