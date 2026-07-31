आखिरी ओवर में बनाने थे 22 रन, '3D क्रिकेटर' विजय शंकर के पास थी स्ट्राइक, फिर जो हुआ...

भारत के पूर्व ऑलराउंडर और ‘3D क्रिकेटर’ विजय शंकर लंका प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने हाल ही में आईपीएल और भारतीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. लंका प्रीमियर लीग में गुरुवार को विजय शंकर की टीम को हार का सामना करना पड़ा था. आखिरी ओवर में उनकी टीम को 22 रन बनाने थे, मगर आखिरी ओवर में दिलशान मदुशंका ने कमाल की गेंदबाजी की.

गुरुवार को लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग और कैंडी रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला गया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी जाफना किंग की टीम ने 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए, कैंडी को जीत के लिए 222 रनों की जरूरत थी, कैंडी ने 19 ओवर समाप्त होने तक नौ विकेट पर 200 रन बना लिए थे , आखिरी ओवर में कैंडी को जीत के लिए 22 रन बनाने थे, कैंडी की टीम इस ओवर में एक रन भी नहीं बना सकी.

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विजय शंकर ने आखिरी ओवर की सभी छह गेंदे खेली

विजय शंकर ने आखिरी ओवर में सभी छह गेंदों का सामना किया. वह 15 बॉल में 25 रन बनाकर क्रीज पर थे और उन्हें अंतिम छह बॉल पर 22 रन बनाने थे. ऐसी उम्मीद की जा रही थी कैंडी की टीम मुकाबले के करीब पहुंचेगी, मगर दिलशान मदुशंका के ओवर में पहली पांच बॉल विजय शंकर ने डॉट खेली और आखिरी बॉल पर वह अपना विकेट गंवा बैठे.

विजय शंकर का इंटरनेशनल करियर

विजय शंकर ने भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 12 वनडे मैच में उन्होंने 223 रन बनाए हैं, वहीं नौ टी-20 मैच में 101 रन बनाए हैं. उन्होंने साल 2019 में भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेला था. वह आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे. आईपीएल के 78 मैच में उन्होंने 1233 रन बनाए हैं, जिसमें सात अर्धशतक शामिल हैं.

विजय शंकर ने 22 मई 2026 को ही आईपीएल और भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उसके बाद वे लंका प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने चले गए थे.