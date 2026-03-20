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रंगभेद का गंभीर आरोप, IPL से पहले इस दिग्गज ने छोड़ी कॉमेंट्री, अश्विन ने भी किया रिएक्ट

प्यार से 'शिवा' कहे जाने वाले इस दिग्गज ने 1983 और 1986 के बीच भारत के लिए नौ टेस्ट और 16 वनडे मैच खेले. इसके कई साल बाद 2000 में उन्होंने अपने कमेंट्री करियर की शुरुआत की

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 20, 2026 5:47 PM IST

Laxman Sivaramakrishnan
Laxman Sivaramakrishnan

Laxman Sivaramakrishnan announces retirement: भारत के पूर्व लेग-स्पिनर और कमेंटेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने शुक्रवार को BCCI की कमेंट्री पैनल से संन्यास लेने की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने अपने संन्यास की वजह का भी खुलासा किया है, जो चौंकाने वाला है. उन्होंने बीसीसीआई को कटघरे में रखा है और मैच के दौरान टॉस और पुरस्कार वितरण समारोहों को संचालित करने के अवसरों की कमी का हवाला दिया है.

शिवरामकृष्णन, जिन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में 17 साल की उम्र में अपनी ज़ोरदार लेग-स्पिन, गूगली और टॉप-स्पिन से धूम मचा दी थी, अपने संन्यास को लेकर जो ट्वीट किया, उससे फैंस हैरान हैं.

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मैं BCCI के लिए कमेंट्री से संन्यास ले रहा: शिवरामकृष्णन

शिवरामकृष्णन ने अपने ‘X’ (पहले ट्विटर) हैंडल पर लिखा, मैं BCCI के लिए कमेंट्री से संन्यास ले रहा हूं, शिवरामकृष्णन ने कहा, पिछले 23 वर्षों से मुझे टॉस और पुरस्कार वितरण समारोह के लिए नहीं भेजा गया, जबकि नए लोग पिच रिपोर्ट, टॉस और पुरस्कार वितरण समारोह के लिए भेजे जाते रहे, मुझे उस समय भी नहीं भेजा गया जब रवि शास्त्री कोचिंग कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हो सकता है.

उन्होंने कहा, बीसीसीआई के अधिकार रखने वाली कंपनी का क्या हाल होता है कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है, मेरा संन्यास लेना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन टीवी प्रोडक्शन की एक नई कहानी सामने आ रही है, जल्द ही आपके सामने पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी.

रंगभेद का लगाया आरोप

इसके अलावा जब एक यूज़र ने पूछा कि क्या उनकी त्वचा का रंग कोई मुद्दा था, तो शिवरामकृष्णन ने जवाब दिया,आप सही कह रहे हैं, रंग-भेद. 60 साल के शिवरामकृष्णन दो दशकों से भी अधिक समय तक कमेंट्री बॉक्स में अपने विचारों को बेबाकी से व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे।

भारत के लिए खेले थे नौ टेस्ट और 16 वनडे

प्यार से ‘शिवा’ कहे जाने वाले शिवरामकृष्णन ने 1983 और 1986 के बीच भारत के लिए नौ टेस्ट और 16 वनडे मैच खेले. इसके कई साल बाद 2000 में उन्होंने अपने कमेंट्री करियर की शुरुआत की. उन्होंने ICC क्रिकेट समिति में खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया.

इंग्लैंड के खिलाफ चटकाए थे 12 विकेट

शिवरामकृष्णन को अपने पहले टेस्ट मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन बाद में वे 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 विकेट लेकर मैच जिताने वाले प्रदर्शन के लिए मशहूर हुए. शिवरामकृष्णन महान सुनील गावस्कर की कप्तानी में, 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ‘बेंसन एंड हेजेस विश्व चैंपियनशिप’ में भारत की विजयी टीम के भी एक प्रमुख खिलाड़ी थे. उन्होंने इस जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच भी शामिल है. इस मैच में उन्होंने पाकिस्तान को 176/9 के स्कोर पर रोकने में मदद की थी, जिससे भारत को 8 विकेट से जीत मिली. वह उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे.

रविचंद्रन अश्विन ने किया रिएक्ट

वहीं शिवरामकृष्णन के इस फैसले पर भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने रिएक्ट किया है. अश्विन ने शिवरामकृष्णन के ट्वीट को ‘कोट’ करते हुए लिखा, अरे नहीं! इस IPL क्यों नहीं ?. दरअसल अश्विन ने शिवरामकृष्णन पर तंज कसा है. कुछ समय पहले शिवरामकृष्णन ने अश्विन की आलोचना की थी.

इनपुट- पीटीआई भाषा

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पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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