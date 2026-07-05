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'उसे आराम नहीं, पूरे साल क्रिकेट खिलाओ', वैभव सूर्यवंशी पर भारत के पूर्व स्पिनर का बड़ा बयान

भारत के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में डेब्यू करने का मौका मिला. जिसमें वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. जिसके बाद कई दिग्गज सूर्यवंशी के सपोर्ट में उतर गए हैं. भारत के पूर्व लेग स्पिनर गेंदबाज एल शिवरामकृष्णन ने कहा कि टीम प्रबंधन ने सूर्यवंशी पर भरोसा जताया है तो उन्हें पर्याप्त अवसर भी दिए जाने चाहिए.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 05, 2026, 07:28 PM IST

Published On Jul 05, 2026, 07:28 PM IST

Last UpdatedJul 05, 2026, 07:28 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. जिसके साथ ही वो भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है. जिसपर भारत के पूर्व लेग स्पिन गेंदबाज एल शिवरामकृष्णन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को आराम देने के बजाय लगातार खेलने का मौका मिलना चाहिए. ताकि उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में अनुभव और गलतियों से सीखने का अवसर मिलेगा.

कैसा रहा है वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू मैच

इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 15 साल 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने सूर्यवंशी ने अपने पहले ही मैच में 10 गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 14 रन बनाए. वेस्टइंडीज के खिलाफ 1983 में 17 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले शिवरामकृष्णन का मानना है कि जब टीम प्रबंधन ने सूर्यवंशी पर भरोसा जताया है तो उन्हें पर्याप्त अवसर भी दिए जाने चाहिए.

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शिवरामकृष्णन ने ‘पीटीआई’ से बातचीत में कहा कि उसे सीमित ओवरों के क्रिकेट में लगातार मौके मिलने चाहिए. युवा खिलाड़ी को टीम में शामिल करके फिर आराम देने का कोई मतलब नहीं है. उसे अभी आराम की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे साल खेलना चाहिए. एक बल्लेबाज होने के नाते उसे गेंदबाजों जैसी फिटनेस प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होगी. लंबे समय तक बल्लेबाजी करने से उसकी एकाग्रता और मानसिक मजबूती भी बढ़ेगी.

लंबे समय तक मिलना चाहिए मौका

भारत के पूर्व लेग स्पिनर शिवरामकृष्णन ने कहा कि एक बार जब आप ने उसे टीम में खिलाने का फैसला कर लिया है, तो उसे पूरा मौका भी देना चाहिए. वह अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट का निवेश है. इस समय सूर्यवंशी को सबसे अधिक जरूरत मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम के बाकी खिलाड़ियों के समर्थन की है. अगर शुरुआती कुछ मैचों में उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं भी रहता है. तब भी उसका पूरा साथ दिया जाना चाहिए और उसे लगातार मौके मिलते रहने चाहिए. शिवरामकृष्णन का मानना है कि सूर्यवंशी स्वाभाविक रूप से आक्रामक स्ट्रोक खेलने वाले बल्लेबाज हैं। ऐसे में खिलाड़ी से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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