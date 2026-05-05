IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Leadership is tough position and rishabh Pant is carrying lot of pressure Says Justin Langer

27 करोड़ रुपए नहीं, इस वजह से... ऋषभ पंत के फॉर्म पर हेड कोच का आया बयान

हेड कोच ने कहा, हमने उन्हें दूसरी टीम पर हावी होते हुए देखा है, उन्होंने दो दिन पहले जिस तरह से बल्लेबाजी की वह टीम के लिए अच्छा संकेत है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 05, 2026, 08:07 PM IST

Published On May 05, 2026, 08:07 PM IST

Last UpdatedMay 05, 2026, 08:07 PM IST

Rishabh Pant

Rishabh Pant

Justin Langer on Rishabh Pant: लखनऊ सुपरजायंट्स ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में ऋषभ पंत को मोटी धनराशि में अपनी टीम से जोड़ा था लेकिन वह पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मैच में वह उन बल्लेबाजों में शामिल थे जो निकोलस पूरन (63) और मिचेल मार्श (44) से मिली अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए. ऋषभ पंत के फॉर्म पर हेड कोच जस्टिन लैंगर का बड़ा बयान आया है.

जस्टिन लैंगर ने कहा कि 27 करोड़ रुपये की कीमत हमेशा अच्छे प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती, लेकिन ऋषभ पंत को टीम की कप्तानी करने से पड़ने वाले दबाव का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यह बात तब कही जब उनकी टीम प्ले-ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

बतौर कप्तान उन पर काफी दवाब है: लैंगर

लैंगर ने लखनऊ सुपरजायंट्स की हार के बाद पत्रकारों से कहा, मुझे नहीं लगता कि इसका किसी तरह की धनराशि से कोई संबंध है, कप्तान का पद संभालना आसान नहीं होता है और उन पर काफी दबाव रहता है, वह लगातार अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहा है और कड़ी मेहनत कर रहा है.

वह फॉर्म में वापसी करने से ज्यादा दूर नहीं है: लैंगर

उन्होंने कहा, ‘जब हम उसे मुस्कुराते हुए और जोशीले अंदाज में खेलते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वह फॉर्म में वापसी करने से ज्यादा दूर नहीं है. लैंगर ने कहा कि पंत चुनौतियों का डटकर सामना करते रहेंगे. उन्होंने कहा, हमने दो दिन पहले यहां एक अभ्यास मैच खेला था और पंत ने लगभग 40 या 30 गेंदों में 95 रन बनाए थे, उसे देखकर लगता है कि यह ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

उम्मीद है कि वह आगे हमें मैच जिताएंगे: लैंगर

लैंगर ने कहा, हमने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरी टीम पर हावी होते हुए देखा है, उन्होंने दो दिन पहले जिस तरह से बल्लेबाजी की वह टीम के लिए अच्छा संकेत है, उम्मीद है कि वह आगे हमें मैच जिताएंगे. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव को सकारात्मक करार दिया, पूरन भी खराब दौर के बाद फॉर्म में लौट गए हैं.

उन्होंने कहा, हमने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया क्योंकि आप सही संयोजन तैयार करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि टीम के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, अगर आप जीत रहे हैं, तो हर कोई कहता है कि संयोजन सही है, आज हमारी बल्लेबाजी का सकारात्मक पहलू निकी पूरन थे.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

DC vs CSK Live Score: दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

DC vs CSK Live Score: दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

'बुमराह से पूछें कि क्या उसे...', संजय बांगड़ ने मुंबई इंडियंस को दी सलाह

'बुमराह से पूछें कि क्या उसे...', संजय बांगड़ ने मुंबई इंडियंस को दी सलाह
' वह कुछ ज्यादा ही...', गावसकर ने बताया बुमराह के स्ट्रगल का राज

' वह कुछ ज्यादा ही...', गावसकर ने बताया बुमराह के स्ट्रगल का राज
रफ्तार के सामने बेबस है दिल्ली का यह धुरंधर, CSK बनाएगी तगड़ा प्लान

रफ्तार के सामने बेबस है दिल्ली का यह धुरंधर, CSK बनाएगी तगड़ा प्लान

Latest News

dc-vs-csk-4

DC vs CSK Live Score: दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

icc-t20i-rankings-3

IPL 2026 के बीच जारी हुई आईसीसी टी-20 रैंकिंग, जानें कहां है टीम इंडिया ?

jasprit-bumrah-175

'बुमराह से पूछें कि क्या उसे...', संजय बांगड़ ने मुंबई इंडियंस को दी सलाह
ban-vs-pak-3

WTC 2025-27: लौट रहा है टेस्ट क्रिकेट, इन टीमों के बीच होगी भिड़ंत, जानें पूरा शेड्यूल

jasprit-bumrah-sunil-gavaskar

' वह कुछ ज्यादा ही...', गावसकर ने बताया बुमराह के स्ट्रगल का राज
nitish-rana-kl-rahul

रफ्तार के सामने बेबस है दिल्ली का यह धुरंधर, CSK बनाएगी तगड़ा प्लान

Editor's Pick

IPL 2026: Mumbai Indians Should Ask Jasprit Bumrah Do You Need A Break says Sanjay Bangar

'बुमराह से पूछें कि क्या उसे...', संजय बांगड़ ने मुंबई इंडियंस को दी सलाह
IPL 2026 Sunil Gavaskar Explained Why Mumbai Indians Pacer Jasprit Bumrah Struggling in This Season

' वह कुछ ज्यादा ही...', गावसकर ने बताया बुमराह के स्ट्रगल का राज
IPL 2026 Delhi Capitals Batter Nitish Rana Struggles Against Pace Stats Are Shocking CSK Will Want To Take Advantage

रफ्तार के सामने बेबस है दिल्ली का यह धुरंधर, CSK बनाएगी तगड़ा प्लान

IPL 2026 How Mumbai Indians Will Reach in Playoffs After beating Lucknow Super Giants

LSG पर जीत के बाद कैसे IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेगी MI की टीम
IPL 2026: Rohit Sharma Won Heart of Fans Says Mumbai Indians Captain Suryakumar Yadav after match against Lucknow Super Giants

सूर्यकुमार यादव हुए रोहित शर्मा के फैन, बोले- हिटमैन ने दिल जीत लिया
Rohit sharma powerful Innings against lsg in comeback match in IPL 2026

06 चौके, 07 छक्के... वापसी मैच में 'हिटमैन' का धमाका, LSG के खिलाफ किया बड़ा कारनामा