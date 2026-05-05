27 करोड़ रुपए नहीं, इस वजह से... ऋषभ पंत के फॉर्म पर हेड कोच का आया बयान

Justin Langer on Rishabh Pant: लखनऊ सुपरजायंट्स ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में ऋषभ पंत को मोटी धनराशि में अपनी टीम से जोड़ा था लेकिन वह पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मैच में वह उन बल्लेबाजों में शामिल थे जो निकोलस पूरन (63) और मिचेल मार्श (44) से मिली अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए. ऋषभ पंत के फॉर्म पर हेड कोच जस्टिन लैंगर का बड़ा बयान आया है.

जस्टिन लैंगर ने कहा कि 27 करोड़ रुपये की कीमत हमेशा अच्छे प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती, लेकिन ऋषभ पंत को टीम की कप्तानी करने से पड़ने वाले दबाव का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यह बात तब कही जब उनकी टीम प्ले-ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है.

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बतौर कप्तान उन पर काफी दवाब है: लैंगर

लैंगर ने लखनऊ सुपरजायंट्स की हार के बाद पत्रकारों से कहा, मुझे नहीं लगता कि इसका किसी तरह की धनराशि से कोई संबंध है, कप्तान का पद संभालना आसान नहीं होता है और उन पर काफी दबाव रहता है, वह लगातार अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहा है और कड़ी मेहनत कर रहा है.

वह फॉर्म में वापसी करने से ज्यादा दूर नहीं है: लैंगर

उन्होंने कहा, ‘जब हम उसे मुस्कुराते हुए और जोशीले अंदाज में खेलते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वह फॉर्म में वापसी करने से ज्यादा दूर नहीं है. लैंगर ने कहा कि पंत चुनौतियों का डटकर सामना करते रहेंगे. उन्होंने कहा, हमने दो दिन पहले यहां एक अभ्यास मैच खेला था और पंत ने लगभग 40 या 30 गेंदों में 95 रन बनाए थे, उसे देखकर लगता है कि यह ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

उम्मीद है कि वह आगे हमें मैच जिताएंगे: लैंगर

लैंगर ने कहा, हमने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरी टीम पर हावी होते हुए देखा है, उन्होंने दो दिन पहले जिस तरह से बल्लेबाजी की वह टीम के लिए अच्छा संकेत है, उम्मीद है कि वह आगे हमें मैच जिताएंगे. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव को सकारात्मक करार दिया, पूरन भी खराब दौर के बाद फॉर्म में लौट गए हैं.

उन्होंने कहा, हमने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया क्योंकि आप सही संयोजन तैयार करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि टीम के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, अगर आप जीत रहे हैं, तो हर कोई कहता है कि संयोजन सही है, आज हमारी बल्लेबाजी का सकारात्मक पहलू निकी पूरन थे.