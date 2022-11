भारतीय बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. रुतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी के खिलाफ एक ओवर में सात छक्के जड़े. उन्होंने शिवा सिंह के ओवर में कुल 43 रन बनाए जिसमें एक फ्री हिट बॉल पर लगाया छक्का शामिल था. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा करने वाले वह पहले बल्लेबाज हैं, हालांकि एक ओवर में सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बात करें तो यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ली जर्मोन के नाम है. ली जर्मोन ने एक ओवर में आठ छक्के लगाए थे.

न्यूजीलैंड के ली जर्मोन ने लिस्ट ए क्रिकेट में साल 1990 में वेलिंगटन में शेल ट्रॉफी के एक मैच में आठ छक्के लगाए थे. उस मैच में न्यूजीलैंड के लिए चार टेस्ट खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर बर्ट वेंस के एक ओवर में एक ओवर में कुल 77 रन बने थे, बर्ट वेंस ने कुल 22 गेंदें डाली थी और ली जर्मोन ने उस ओवर में अकेले 70 रन ठोक दिए थे.

01 ओवर के 22 गेंद में बने 77 रन.

0444664614106666600401

Wellington’ Bert Vance conceded 77-run in an over in a #first-class match in #1990. Over: #0444664614106666600401 pic.twitter.com/wIZsSYN3Mm

