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सचिन, युवराज और गेल का दिखेगा जलवा, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग सीजन- 2 की तारीख का ऐलान

इस लीग में छह फ्रेंचाइज़ी टीमें हिस्सा लेंगी, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगी.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 20, 2026 6:44 PM IST

IML
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इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (IML) के दूसरे सीज़न का ऐलान कर दिया गया है. दूसरा सीजन 24 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेला जाएगा. इस लीग में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, शेन वॉटसन, युवराज सिंह, क्रिस गेल और कुमार संगकारा जैसे दिग्गज खेलते नजर आएंगे.

इंटरनेशनल मास्टर्स लीग सीजन-2 के सभी मैच मुंबई, वडोदरा और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे.

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टूर्नामेंट की वापसी पर लीग कमिश्नर सुनील गावस्कर ने कहा, IML के पहले सीज़न ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गजों का जादू आज भी फैंस के दिलों में गहराई से बसा हुआ है, जब हम दूसरे सीज़न के लिए लौट रहे हैं, तो हमारा मकसद इस अनुभव को और भी बेहतर बनाना है, ज़्यादा मुकाबलाऔर भी यादगार पल, और खेल के प्रति वही पुराना जुनून.

उन्होंने कहा कि फैंस अपने हीरो को फिर से मैदान पर खेलते देखने का इंतज़ार कर सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि यह टूर्नामेंट का एक और सचमुच यादगार सीज़न होगा.

छह फ्रेंचाइज़ी टीमें लेगी हिस्सा

दूसरे सीज़न में छह फ्रेंचाइज़ी टीमें हिस्सा लेंगी, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगी.

पहले सीजन ने मचाया था धमाल

IML ने अपने पहले सीज़न में ही ज़बरदस्त छाप छोड़ी थी, यह भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पुरुषों की T20 लीग बनकर उभरी, जिसकी टीवी और OTT प्लेटफ़ॉर्म पर 246 मिलियन लोगों तक पहुंच थी.

भारतीय मास्टर्स ने जीता था पहले सीजन का खिताब

इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (IML) के पहले सीजन का खिताब इंडिया मास्टर्स (India Masters) ने पहले अपने नाम किया था. फाइनल मुकाबला मार्च 2025 में रायपुर में खेला गया था, जहां इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया था.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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