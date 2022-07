नई दिल्ली| लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) सीजन 2 में इयान बटलर (न्यूजीलैंड), मिशेल मैक्लेनाघन (न्यूजीलैंड), एल्टन चिगुंबुरा (जिम्बाब्वे), धम्मिका प्रसाद (श्रीलंका), पारस खडका (नेपाल), चमिंडा वास (श्रीलंका) क्रिस्टोफर मपोफू (जिम्बाब्वे) और लक्ष्मी रतन शुक्ला (भारत) जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे।

पिछले हफ्तों में इसने डेल स्टेन, जैक्स कैलिस, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मुरलीधरन, मोंटी पनेसर, प्रवीण तांबे, नमन ओझा, एस बद्रीनाथ, स्टुअर्ट बिन्नी और असगर अफगान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जोड़ा था।

एलएलसी के सह-संस्थापक और सीईओ रमन रहेजा ने एक बयान में कहा, “हमें प्रशंसकों और क्रिकेट समुदाय से बड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है। आयोजन स्थल की घोषणा के बाद, इयान बटलर, मिचेन मैक्लेनेघन, चमिंडा वास और अन्य खिलाड़ी सीजन 2 के लिए हामी भर चुके हैं। हम लीजेंड्स परिवार में इन खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं।”

