जैसे विराट, रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे ही... सैमसन को लेकर पराग का छलका दर्द

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जैसे विराट, रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे ही... सैमसन को लेकर रियान पराग का छलका दर्द
रियान पराग ने कहा, इस साल हमारा पूरा ध्यान बेहतर योजना बनाने और मैचों को जीत के साथ खत्म करने पर है, जो हम पिछले सीज़न में नहीं कर पाए थे.
Riyan Parag on Sanju Samson: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गुरुवार को कहा कि संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने से जो खाली जगह बनी है, उसे भरा नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के इस हीरो की जगह किसी और को लाना उतना ही नामुमकिन है, जितना भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की जगह किसी और को लाना.
संजू, जिन्होंने 2021 से 2025 तक रॉयल्स की कप्तानी की, उन्हें प्री-सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड कर दिया गया, इस डील के तहत रवींद्र जडेजा रॉयल्स टीम में आए. पराग ने यहां एक प्री-सीज़न प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, अगर आप संजू भैया की बात करें, तो हम कभी भी उनकी तरह के खिलाड़ी की जगह किसी और को लाने के बारे में नहीं सोचते.
उनकी जगह भी कोई और नहीं ले सकता: रियान पराग
पराग ने उन दो सुपरस्टार्स का ज़िक्र करते हुए कहा, हम शायद किसी ऐसे खिलाड़ी को ढूंढ सकते हैं जिसके पास वैसी ही काबिलियत हो या किसी और को उनकी बैटिंग पोज़िशन पर खिला सकते हैं, यह कुछ ऐसा ही है जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा की जगह कोई और नहीं ले सकता, ठीक उसी तरह, संजू भैया की जगह भी कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि वह इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये दोनों सुपरस्टार अब सिर्फ़ ODI फ़ॉर्मेट ही खेलते हैं।
दो अलग-अलग दौर में 11 साल तक इस फ़्रैंचाइज़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले संजू, RR के सबसे सफल कप्तान और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने टीम को IPL 2022 के फ़ाइनल और 2024 के प्लेऑफ़ तक पहुंचाया था. T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद उनका कद और भी बढ़ गया है. इस टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार तीन मैचों में ऐसी पारियां खेलीं, जिन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया और भारत को ऐतिहासिक रूप से अपना ख़िताब बचाने में मदद की. इस ज़बरदस्त प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट’ चुना गया था।
राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछला सीज़न काफ़ी निराशाजनक रहा. टीम को 10 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और वह 10 टीमों की पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही.
‘हमें अच्छी तरह से प्लान बनाने की ज़रूरत है’
संजू के जाने के बाद कप्तान बनाए गए पराग ने कहा कि पिछले साल RR ने कई करीबी मैच गंवा दिए थे, 2008 की चैंपियन टीम को अब बेहतर रणनीति और योजना बनाने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा, इस साल हमारा पूरा ध्यान बेहतर योजना बनाने और मैचों को जीत के साथ खत्म करने पर है, जो हम पिछले सीज़न में नहीं कर पाए थे.
उन्होंने कहा कि हमें अच्छी तरह से प्लान बनाने की ज़रूरत है, पिछले साल, लगभग 5-6 ऐसे मैच थे जो हम आखिरी ओवर में या आखिरी गेंद पर हार गए थे, अगर हम उन मैचों को जीत पाते, या हमने बेहतर कैलकुलेशन की होती, तो यह सवाल (कि क्या RR कुछ नया करेगा) पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि उन मैचों को जीतकर हम (नॉकआउट के लिए) क्वालिफ़ाई कर चुके होते.
पराग ने कहा कि मुझे लगता है कि हर T20 मैच में, 3-4 ऐसे फ़ैसले होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं और जो मैच का रुख़ बदल देते हैं, अगर हम वे छोटे-छोटे फ़ैसले रणनीति और प्लानिंग के साथ लेंगे, तो यह साल अलग होगा.
पराग ने राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइजी को लेकर क्या कहा ?
उन्होंने कई सीज़न तक संघर्ष करने के बावजूद उन पर भरोसा बनाए रखने के लिए फ़्रैंचाइज़ी का आभार भी जताया. उन्होंने कहा कि मैं यहां तब आया था जब मैं सिर्फ़ 17 साल का था और मैंने सभी उतार-चढ़ाव देखे है, हालांकि अब तक उतार ज़्यादा और चढ़ाव कम रहे हैं, मैं राजस्थान रॉयल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे एक क्रिकेटर के तौर पर समझा.
संगकारा ने कप्तान पराग का समर्थन किया
रॉयल्स के क्रिकेट डायरेक्टर और हेड कोच कुमार संगकारा ने कहा कि उन्होंने पराग को एक क्रिकेटर के तौर पर हमेशा “पसंद” किया है और उन्हें दूसरे उम्मीदवारों के साथ इंटरव्यू के एक कड़े दौर के बाद कप्तान के तौर पर चुना गया था.
संगकारा ने कहा कि हमने कुछ उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिनके लिए हमने इंटरव्यू का एक बहुत ही कड़ा प्रोसेस रखा था, रियान जानता है कि सवाल काफ़ी मुश्किल थे, आख़िर में, मनोज (बदाले) और मैं साथ बैठे और यह साफ़ था कि राजस्थान की कप्तानी के लिए रियान ही सबसे सही विकल्प है.