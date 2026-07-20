Fifa World Cup 2026: लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, तीन वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तानी करने वाले पहले कप्तान

अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इतिहास रच दिया है. लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप के इतिहास में बतौर कप्तान तीन वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं. फीफा वर्ल्ड कप के 96 सालों के इतिहास में उनके अलावा कोई भी कप्तान ऐसा नहीं कर सका है.

लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने लगातार दूसरे फाइनल में जगह बनाई है. मेस्सी ने ब्राज़ील में 2014 वर्ल्ड कप और कतर में 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना की कप्तानी की थी. 2014 में अर्जेंटीना को जर्मनी के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं 2022 में फ्रांस को हराकर टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया.

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फाइनल में इन रिकॉर्ड्स पर होगी मेसी की नजरें:

खिताबी मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे मेसी

मेसी अगर फाइनल मुकाबले में एक और गोल करने में सफल रहते हैं तो वह खिताबी मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे, फिलहाल यह रिकॉर्ड निल्स लीडहोल्म के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1958 में 35 साल और 264 दिन की उम्र में फाइनल मुकाबले में गोल किया था.

फीफा विश्व कप के एक संस्करण में बनेंगे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी

अर्जेंटीना के कप्तान मेसी अगर स्पेन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में एक गोल करने में कामयाब रहते हैं, तो वो टीम की ओर से फीफा विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. मेसी के पास गिलर्मो स्टाबिले के रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका होगा. स्टाबिले ने 1930 में खेले गए विश्व कप में 8 गोल किए थे, मेसी भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 8 गोल कर चुके हैं.

विश्व कप में विजेता टीम की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बनेंगे मेसी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना अगर स्पेन को हराकर अपने खिताब का बचाव करने में सफल रहती है और मेसी इस मैच में गोल कर देते हैं तो वह एक बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे. मेसी विश्व कप में विजेता टीम की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे, अभी यह रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम दर्ज है, जिन्होंने 2002 में चैंपियन बनी ब्राजील की ओर से 8 गोल किए थे.

श्व कप के दो फाइनल में गोल करने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी बनेंगे मेसी

खिताबी मुकाबले में अगर मेसी गोल करते हैं, तो वह विश्व कप के दो फाइनल में गोल करने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी बन जाएंगे. मेसी ने 2022 में हुए विश्व कप के फाइनल मुकाबले में दो गोल किए थे, इससे पहले, यह कारनामा ब्राजील के वावा और पेले, जर्मनी के पॉल ब्रेटनर, फ्रांस के जिनेदिन जिदान और किलियन एम्बाप्पे कर चुके हैं.

फीफा विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे मेसी

लियोनेल मेसी स्पेन के खिलाफ खिताबी मुकाबले में उतरने के साथ ही फीफा विश्व कप के फाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज (39 साल, 25 दिन) आउटफील्ड खिलाड़ी बन जाएंगे. मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना का प्रदर्शन इस विश्व कप में शानदार रहा है और टीम ने अजेय रहते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया है.