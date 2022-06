ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (FICA) का प्रेसिडेंट चुना गया है। इस पद के लिए चुनी गई वह पहली महिला क्रिकेटर हैं।

42 वर्षीय लिसा से पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर बैरी रिचर्ड्स, वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंड जिमी एडम्स और विक्रम सोलंकी ये पद संभाल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लिसा के नाम 8 टेस्ट और 125 वनडे में करीब 4 हजार रन दर्ज हैं।

लिसा ने प्रेसीडेंट चुने जाने के बाद कहा, “मैं FICA का प्रेसीडेंट बनने से बहुत गौरवान्वित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। हम खेल के एक नए फेज में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें अब पहले से कहीं ज्यादा क्रिकेट खेला जा रहा है। बहुत सारे देश क्रिकेट खेल रहे हैं जो इसे एक ग्लोबल खेल बनाता है। मैं हमारे खिलाड़ियों के एसोसिएशन और खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के तौर पर ICC के साथ काम करने को लेकर बेहद आशान्वित हूं ताकि इस खेल और इससे जुड़े खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काम किया जा सके।”

A really excellent appointment. @FICA_Players is lucky to have @sthalekar93 at the helm. What an inspiration she is! A wonderful choice to lead us in continuing to fight for player rights across the globe https://t.co/t7wZJlW3tK

— Cecelia Joyce (@CeceliaJoyce44) June 21, 2022