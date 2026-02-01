T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होगा. अभी तक इस टूर्नामेंट के 9 एडिशन हो चुके हैं. भारत और वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं जिन्होंने दो बार इस टूर्नामेंट को जीता है. वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक-एक बार जीता है. वहीं विराट...

विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार यह खिताब जीता है.

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होगा. अभी तक इस टूर्नामेंट के 9 एडिशन हो चुके हैं. भारत और वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं जिन्होंने दो बार इस टूर्नामेंट को जीता है. वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक-एक बार जीता है. वहीं विराट कोहली एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है. वहीं टूर्नामेंट के पहले सीजन में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहले टूर्नामेंट में यह खिताब जीता था.

साल 2024 में वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत के जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. बुमराह पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कोई रन नहीं बनाया था लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. बुमराह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी नहीं थे. इस लिस्ट में फजलहक फारुकी (अफगानिस्तान) और अर्शदीप सिंह (भारत) 17 विकेट लेकर चोटी पर थे. लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक और सधी हुई गेंदबाजी से यह उपलब्धि हासिल की थी.

TRENDING NOW

Add Cricket Country as a Preferred Source

बीते तीन टी20 वर्ल्ड कप ऐसे हुए हैं जिसमें विजेता टीम के खिलाड़ी ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं. कुल मिलाकर ऐसा चार बार हुआ है कि टूर्नामेंट विजेता टीम खिलाड़ी ने ही यह खिताब जीता हो.

टी20 वर्ल्ड कप 2007 से 2024 तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी