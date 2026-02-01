add cricketcountry as a Preferred Source
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 1, 2026 12:01 PM IST

विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो बार यह खिताब जीता है.

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होगा. अभी तक इस टूर्नामेंट के 9 एडिशन हो चुके हैं. भारत और वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं जिन्होंने दो बार इस टूर्नामेंट को जीता है. वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक-एक बार जीता है. वहीं विराट कोहली एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है. वहीं टूर्नामेंट के पहले सीजन में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहले टूर्नामेंट में यह खिताब जीता था.

साल 2024 में वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत के जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. बुमराह पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कोई रन नहीं बनाया था लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. बुमराह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी नहीं थे. इस लिस्ट में फजलहक फारुकी (अफगानिस्तान) और अर्शदीप सिंह (भारत) 17 विकेट लेकर चोटी पर थे. लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक और सधी हुई गेंदबाजी से यह उपलब्धि हासिल की थी.

बीते तीन टी20 वर्ल्ड कप ऐसे हुए हैं जिसमें विजेता टीम के खिलाड़ी ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं. कुल मिलाकर ऐसा चार बार हुआ है कि टूर्नामेंट विजेता टीम खिलाड़ी ने ही यह खिताब जीता हो.

टी20 वर्ल्ड कप 2007 से 2024 तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीटीमसालमैचरनविकेटWC विजेता
1शाहिद अफरीदीपाकिस्तान200779112भारत
2तिलकरत्ने दिलशानश्रीलंका200973170पाकिस्तान
3केविन पीटरसनइंग्लैंड201062480इंग्लैंड
4शेन वॉटसनऑस्ट्रेलिया2012724911वेस्टइंडीज
5विराट कोहलीभारत201463190श्रीलंका
6विराट कोहलीभारत201652731वेस्टइंडीज
7डेविड वॉर्नरऑस्ट्रेलिया202172890ऑस्ट्रेलिया
8सैम करनइंग्लैंड202261213इंग्लैंड
9जसप्रीत बुमराहभारत20248015भारत

