T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी
भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होगा. अभी तक इस टूर्नामेंट के 9 एडिशन हो चुके हैं. भारत और वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ऐसी टीमें हैं जिन्होंने दो बार इस टूर्नामेंट को जीता है. वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक-एक बार जीता है. वहीं विराट कोहली एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है. वहीं टूर्नामेंट के पहले सीजन में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहले टूर्नामेंट में यह खिताब जीता था.
साल 2024 में वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत के जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. बुमराह पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कोई रन नहीं बनाया था लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. बुमराह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी नहीं थे. इस लिस्ट में फजलहक फारुकी (अफगानिस्तान) और अर्शदीप सिंह (भारत) 17 विकेट लेकर चोटी पर थे. लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक और सधी हुई गेंदबाजी से यह उपलब्धि हासिल की थी.
बीते तीन टी20 वर्ल्ड कप ऐसे हुए हैं जिसमें विजेता टीम के खिलाड़ी ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं. कुल मिलाकर ऐसा चार बार हुआ है कि टूर्नामेंट विजेता टीम खिलाड़ी ने ही यह खिताब जीता हो.
टी20 वर्ल्ड कप 2007 से 2024 तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|टीम
|साल
|मैच
|रन
|विकेट
|WC विजेता
|1
|शाहिद अफरीदी
|पाकिस्तान
|2007
|7
|91
|12
|भारत
|2
|तिलकरत्ने दिलशान
|श्रीलंका
|2009
|7
|317
|0
|पाकिस्तान
|3
|केविन पीटरसन
|इंग्लैंड
|2010
|6
|248
|0
|इंग्लैंड
|4
|शेन वॉटसन
|ऑस्ट्रेलिया
|2012
|7
|249
|11
|वेस्टइंडीज
|5
|विराट कोहली
|भारत
|2014
|6
|319
|0
|श्रीलंका
|6
|विराट कोहली
|भारत
|2016
|5
|273
|1
|वेस्टइंडीज
|7
|डेविड वॉर्नर
|ऑस्ट्रेलिया
|2021
|7
|289
|0
|ऑस्ट्रेलिया
|8
|सैम करन
|इंग्लैंड
|2022
|6
|12
|13
|इंग्लैंड
|9
|जसप्रीत बुमराह
|भारत
|2024
|8
|0
|15
|भारत