Litton Das New ODI Captain: लिटन दास बने बांग्लादेश के नए वनडे कप्तान, BCB ने किया ऐलान

वनडे विश्व कप 2027 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है. बीसीबी ने 2027 क्रिकेट विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बुधवार को स्टार ऑलराउंडर और कप्तान मेहदी हसन मिराज की जगह अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को वनडे टीम का नया कप्तान चुन लिया है.

जिसका ऐलान बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया है. मेहदी के कप्तानी में बांग्लादेश को हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. जिसके बाद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला लिया है.

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मेहदी की जगह लिटन बने कप्तान

विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास अब बांग्लादेश के नए वनडे कप्तान बन गए है. लिटन ने मेहदी हसन मिराज की जगह ली है. मिराज जून 2025 से टीम की कप्तानी कर रहे थे लेकिन इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में 1-2 से हार के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया.

Congratulations, Litton Kumer Das! 🇧🇩 The new captain of the Bangladesh ODI team. 🏏 pic.twitter.com/nWTUWYumiO — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) July 29, 2026

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘बधाई हो, लिटन कुमार दास! बांग्लादेश की एकदिवसीय टीम के नए कप्तान.’’ इसके पहले लिटन दास बांग्लादेश के टी20 टीम की कमान संभाल रहे थे. अब वह एकदिवसीय टीम की भी कमान संभालेंगे.

कैसा था मेहदी हसन मिराज का प्रदर्शन

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने 20 वनडे मैचों में टीम की कप्तानी की है. इसमें बांग्लादेश ने 10 में जीत दर्ज की जबकि नौ में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से नहीं खेला गया था.

वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज लिटन इससे पहले भी अंतरिम कप्तान के तौर पर एकदिवसीय टीम की अगुआई कर चुके हैं. उनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने सात में से तीन मैच जीते थे. यह नियुक्ति 2027 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है.