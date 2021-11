LIVE SCORE, New Zealand vs Afghanistan, T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान मैच से तय होगी भारत की सेमीफाइनल की संभावना

ICC T20 World Cup 2021 , New Zealand vs Afghanistan, 40th Match, Super 12 Group 2.

LIVE SCORE, New Zealand vs Afghanistan, T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान मैच से तय होगी भारत

ICC T20 World Cup 2021 , New Zealand vs Afghanistan, 40th Match, Super 12 Group 2: आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में रविवार को न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले का सीधा असर पड़ेगा टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना पर। अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो उसकी मामूली उम्मीदें बनी रहेंगी जबकि भारत की संभावना प्रबल हो जाएगा जिसे आखिरी मैच अच्छे अंतर से जीतना होगा। हालांकि न्यूजीलैंड के जीतने पर नामीबिया के खिलाफ भारत का आखिरी लीग मैच औपचारिकता भर रहेगा। न्यूजीलैंड के जीतने पर भारत के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के आठ अंक हो जाएंगे और आखिरी मैच जीतकर भी भारत उतने अंक हासिल नहीं कर सकेगा। टी20 विश्व कप 2021 में अब तक तीन टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉप-4 में जगह पक्की की। वहीं शनिवार को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैच के खत्म होने के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियमसन (कप्तान), टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्टिन गप्टिल, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, टिम सेफर्ट, ईश सोढ़ी, टिम साउदी। ICC T20 World Cup, Afghanistan Squad: हजरतुल्लाह जजई, मोहम्मद शहजाद (विकेटकीपर), रहमानुल्ला गुरबाज, मोहम्मद नबी (कप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, करीम जनत, शराफुद्दीन अशरफ, गुलबदीन नायब, राशिद खान, नवीन-उल-हक, हामिद हसन, उस्मान गनी, हशमतुल्ला शाहिदी, फरीद अहमद मुजीब उर रहमान।