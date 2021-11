LIVE SCORE, New Zealand vs Australia, Final: न्यूजीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच का लाइव स्कोर यहां देखें

ICC T20 World Cup 2021 , New Zealand vs Australia, Final at Dubai International Cricket Stadium, Dubai

ICC T20 World Cup 2021 , New Zealand vs Australia, Final: आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खिताबी जंग के लिए तैयार हैं। जो भी टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी उनके सिर पर पहली बार ताज सजेगा। 2007 के सीजन से अब तक इन दो टीमों ने टी20 विश्व कप नहीं जीता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 2010 में फाइनल तक का सफर तय किया था लेकिन विजेता नहीं बन पाई थी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में शीर्ष क्रम की दो टीमों को इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। इन दोनों के बीच हुए मुकाबले को देखें तो ऑस्ट्रेलिया टी20 में न्यूजीलैंड से ज्यादा मैच जीता हुआ है। कंगारूओं ने आठ तो कीवियों ने पांच मुकाबले जीते हैं। न्यूजीलैंड टीम: केन विलियमसन (कप्तान), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, टिम साउथी, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट, टॉड एस्टल, काइल जैमीसन, मार्क फेरीवाला। ऑस्ट्रेलिया टीम: एरोन फिंच (कप्तान), मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड, केन रिचर्डसन, एश्टन एगर, मिशेल स्वेपसन , जोश इंगलिस।