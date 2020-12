☝️ Gill c Paine b Cummins

☝️ Pujara c Paine b Cummins

After losing two wickets early in the morning session, Ajinkya Rahane and Hanuma Vihari take India to 90/3 at lunch.

📝 #AUSvIND SCORECARD: https://t.co/bcDsS3qmgl pic.twitter.com/Sg5VnUUAwD

— ICC (@ICC) December 27, 2020