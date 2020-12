It's Lunch on Day 4 of the 2nd #AUSvIND Test!

Australia all out for 2⃣0⃣0⃣.

3⃣ wickets for Mohammed Siraj

2⃣ wickets each for @imjadeja, @ashwinravi99 & @Jaspritbumrah93

1⃣ wicket for @y_umesh#TeamIndia need 7⃣0⃣ runs to win.

Scorecard 👉 https://t.co/lyjpjyeMX5 pic.twitter.com/j2WdblcliL

— BCCI (@BCCI) December 29, 2020