आईपीएल (IPL 2021) के 11वें मुकाबले में आज (DC vs PBKS, 9th Match) दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स (Delhi Capitals vs Punjab Kings) के बीच अहम भिड़ंत होनी है. रिषभ पंत और केएल राहुल (Rishabh Pant vs KL Rahul) की नेतृत्‍व में दो युवा टीमें आज शाम साढ़े सात बजे से मैदान पर उतरेगी. अगर प्‍वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो मौजूदा वक्‍त में दोनों ही टीमें एक दम बराबरी पर नजर आती हैं.

पंजाब और दिल्‍ली ने अबतक दो-दो मुकाबले खेले हैं. दोनों ही टीमों के हाथ एक-एक जीत लगी है. अब देखना होगा कि इस मैच को जीतकर दोनों में से कौन सी टीम आगे निकलती है. आईये हम आपको इस मुकाबले के संबंध में सभी जरूरी जानकारी बताते हैं.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 का नौवां मुकाबला कब खेला जाएगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 का नौवां मुकाबला रविवार शाम शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 के नौवें मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 के नौवें मुकाबले में टॉस शाम सात बजे होगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 का नौवां मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 का नौवां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 का नौवां मुकाबला फैन्‍स टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 का नौवां मुकाबला फैन्‍स टीवी पर Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देख सकते हैं.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 के नौवें मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग फैन्‍स मोबाइल पर कैसे देख सकेंगे ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और पंजाब किंग्‍स के बीच आईपीएल 2021 के नौवें मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग फैन्‍स Disney+Hotstar पर देख सकते हैं.