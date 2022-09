LIVE Score, IND vs AUS, 1st T20I: जीत से 64 रन दूर कंगारू, 6 ओवर का खेल शेष

Ind vs Aus 1st T20 Live Score: भारत ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद केएल राहुल (55 रन) और आल राउंडर हार्दिक पंड्या (नाबाद 71 रन) के अर्धशतकों की बदौलत मंगलवार को यहां तीन मैचों की सीरीज के पहले T20I मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ छह विकेट पर 208 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

पंड्या ने अपनी नाबाद पारी में 30 गेंद का सामना करते हुए सात चौके ओर पांच छक्के जड़े जबकि राहुल ने 35 गेंद में चार चौके और तीन छक्के लगाये। इन दोनों अलावा सूर्यकुमार यादव ने ने 25 गेंद में दो चौके और चार छक्के से 46 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिये नाथन एलिस ने तीन और जोश हेजलवुड ने दो विकेट हासिल किये। कैमरन ग्रीन को एक विकेट मिला।

मैच डिटेल्स (Ind vs Aus 1st T20 Live Score)

वेन्यू: पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली

कब और कहां देखें मैच: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मंगलवार, 20 सितंबर को शाम 7:00 बजे

लाइव स्ट्रीमिंग: डिज्नी+हॉटस्टार एप

दोनों प्लेइंग इलेवन इस प्रकार हैं:

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): एरोन फिंच (c), कैमरन ग्रीन, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड (w), पैट कमिंस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (c), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक (w), अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल