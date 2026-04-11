  Live Score CSK vs DC, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस. चेन्नई सुपरकिंग्स की पहली बल्लेबाजी

Live Score CSK vs DC, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस. चेन्नई सुपरकिंग्स की पहली बल्लेबाजी

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Match Scorecard and Updates

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 11, 2026 7:38 PM IST

CSK VS DC
Live Score CSK vs DC, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. दिल्ली के लिए आकिब नबी डेब्यू कर रहे हैं. चेन्नई की टीम में डेवाल्ड ब्रेविस वापस लौटे हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद

इम्पैक्ट सब- विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, नितीश राणा

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार

इम्पैक्ट सब- मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी

