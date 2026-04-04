DC vs MI IPL 2026 Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हराया

DC vs MI IPL 2026: आईपीएल 2026 में शनिवार को पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 163 रन का टारगेट रखा था, दिल्ली की टीम ने 18.1 ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया. समीर रिजवी ने 51 बॉल में 90 रन (सात चौके और सात छक्के) की पारी खेली.

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, रेयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर्स – मयंक मारकंडे, रॉबिन मिंज, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग-11

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विपराज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार

इम्पैक्ट प्लेयर्स – आशुतोष शर्मा, औकिब नबी, समीर रिज़वी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर