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DC vs MI IPL 2026 Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हराया
मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 163 रन का टारगेट रखा था, दिल्ली की टीम ने 18.1 ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया.
DC vs MI IPL 2026: आईपीएल 2026 में शनिवार को पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 163 रन का टारगेट रखा था, दिल्ली की टीम ने 18.1 ओवर में इस टारगेट को हासिल कर लिया. समीर रिजवी ने 51 बॉल में 90 रन (सात चौके और सात छक्के) की पारी खेली.
मुंबई इंडियंस की प्लेइंग-11
रोहित शर्मा, रेयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह
इम्पैक्ट प्लेयर्स – मयंक मारकंडे, रॉबिन मिंज, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार
दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग-11
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विपराज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार
इम्पैक्ट प्लेयर्स – आशुतोष शर्मा, औकिब नबी, समीर रिज़वी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर
DC vs MI IPL 2026 Live: समीर रिजवी का अर्धशतक. उन्होंने 30 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया.
DC vs MI IPL 2026 Live: दिल्ली कैपिटल्स को लगा तीसरा झटका, पथुम निसंका आउट. मिचेल सेंटनर ने तोड़ी साझेदारी. निसंका 30 बॉल में 44 रन की पारी खेलकर आउट हुए.
DC vs MI IPL 2026 Live: दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका, नितीश राणा रन आउट. नितीश राणा खाता भी नहीं खोल सके.
DC vs MI IPL 2026 Live: दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका, केएल राहुल आउट. केएल राहुल ने एक रन की पारी खेली और दीपक चाहर की गेंद पर पवेलियन लौटे.
DC vs MI IPL 2026 Live: मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 163 रन का टारगेट. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 162 रन बनाए. मिचेल सेंटनर 18 रन और कॉर्बिन बॉश 11 रन बनाकर नाबाद रहे.
DC vs MI IPL 2026 Live: मुंबई इंडियंस ने गंवाया पांचवां विकेट, सूर्य कुमार यादव भी पवेलियन लौटे. सूर्या ने अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 36 बॉल में 51 रन बनाए.
DC vs MI IPL 2026 Live: मुंबई इंडियंस ने गंवाया चौथा विकेट, शेरफेन रदरफोर्ड आउट. उन्होंने पांच रन की पारी खेली और वह विपराज निगम का शिकार बने. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने मुंबई इंडियंस पर शिकंजा कस लिया है.
रोहित शर्मा ने बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा. वह कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे. हालांकि उन्हें एलिवेशन नहीं मिला. और नतीजा गेंद तेजी से तो नहीं गई लेकिन नीतीश राणा ने आसान सा कैच किया.
DC vs MI IPL 2026 Live: तिलक वर्मा आउट, मुंबई का दूसरा विकेट गिरा. तिलक वर्मा ने एक ही ओवर में रिकेल्टन और तिलक को पवेलियन भेजा.
DC vs MI IPL 2026 Live: रियान रिकेल्टन आउट, मुंबई इंडियंस का पहला विकेट गिरा. रिकेल्टन ने नौ रन की पारी खेली और वह मुकेश कुमार का शिकार बने.
मुंबई इंडियंस की प्लेइंग-11
रोहित शर्मा, रेयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह
इम्पैक्ट प्लेयर्स – मयंक मारकंडे, रॉबिन मिंज, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार
दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग-11
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विपराज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार
इम्पैक्ट प्लेयर्स – आशुतोष शर्मा, औकिब नबी, समीर रिज़वी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर