Live Score GT vs MI, IPL 2026: गुजरात टाइटंस vs मुंबई इंडियंस, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Gujarat Titans vs Mumbai Indians Match Scorecard and Updates

Apr 20, 2026, 06:39 PM IST

Last Updated Apr 20, 2026, 06:39 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 06:39 PM IST

GT VS MI IPL 2026

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Mumbai 32/2 (4.5) Run Rate: (Current: 6.62) Last Wicket: Quinton de Kock (W) c & b Kagiso Rabada 13 (11) - 25/2 in 3.3 Over Naman Dhir 10 * (8) 2x4, 0x6 Suryakumar Yadav 4 (6) 0x4, 0x6 Mohammed Siraj (2.5-0-15-0) * Kagiso Rabada (2-0-15-2)

Live Score GT vs MI, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 30वें मैच में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): दानिश मालेवार, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, एएम ग़ज़नफ़र

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा

मुंबई इंडियंस की टीम अंक तालिका में आखिरी पायदान पर है. टीम ने इस सीजन सिर्फ एक मुकाबले जीते हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में टीम की नजरें जीत पर होगी, हालांकि गुजरात टाइटंस के घरेलू मैदान पर टीम के लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है.