×
  • Home
  • News
GT vs RR IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को छह रन से हराया

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Match Scorecard and Updates

cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 4, 2026 11:32 PM IST

Vaibhav Suryavanshi

GT vs RR IPL 2026: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शनिवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को छह रन से हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 211 रन का टारगेट रखा है. राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 210 रन बनाए. ध्रुव जुरेल ने 42 बॉल में 75 रन की विस्फोटक पारी खेली. यशस्वी जायसवाल ने 55 रन (36 बॉल) बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने 18 बॉल में 31 रन का योगदान दिया.

गुजरात टाइटंस की टीम इसके जवाब में 20 ओवर में आठ विकेट पर 204 रन ही बना सकी. आखिरी दो ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 15 रन बनाने थे. 19वें ओवर में आर्चर ने सिर्फ चार दिए. वहीं आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे ने सिर्फ चार रन देकर राशिद खान का अहम विकेट लिया.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा

इम्पैक्ट सब: रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शुभम दुबे, ब्रिजेश शर्मा, रवि सिंह

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): कुमार कुशाग्र, साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (कप्तान), कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा

इम्पैक्ट सब: शाहरुख खान, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अनुज रावत, जयंत यादव

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: