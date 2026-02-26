add cricketcountry as a Preferred Source
IND vs ZIM T20 WC 2026: भारत vs जिम्बाब्वे, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

India vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 Scorecard and Updates

akhilesh.tripathi

By Akhilesh Tripathi

Last Updated on - February 26, 2026 7:37 PM IST

Samson Abhishek
Samson Abhishek

Live Score India vs Zimbabwe ICC T20 World Cup 2026: भारत और जिम्बाब्वे की टीम आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में आमने-सामने है. यह मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

भारतीय टीम में दो बदलाव हुआ है. अक्षर पटेल को वाशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन को रिंकू सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ज़िम्बाब्वे (प्लेइंग XI): तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रज़ा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, रिचर्ड नगारवा

IND vs ZIM T20 World Cup 2026 Live: सैमसन- अभिषेक ने दिलाई टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत

IND vs ZIM T20 World Cup 2026 Live: सैमसन- अभिषेक ने दिलाई टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत. भारतीय टीम ने दो ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं.

IND vs ZIM T20 World Cup 2026 Live: भारतीय ओपनर्स अभिषेक-सैमसन क्रीज पर उतरे

IND vs ZIM T20 World Cup 2026 Live: भारतीय ओपनर्स अभिषेक-सैमसन क्रीज पर उतरे.

IND vs ZIM T20 World Cup 2026 Live: भारतीय टीम में दो बदलाव

IND vs ZIM T20 World Cup 2026 Live: भारतीय टीम में दो बदलाव किया गया है. वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 से बाहर किया गया है. उनकी जगह अक्षर पटेल और संजू सैमसन को जगह दी गई है.

भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ज़िम्बाब्वे (प्लेइंग XI): तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रज़ा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, रिचर्ड नगारवा

IND vs ZIM T20 World Cup 2026 Live: जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला

IND vs ZIM T20 World Cup 2026 Live: जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला.

