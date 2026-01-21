This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND vs NZ 1st T20 Match Live: भारत vs न्यूजीलैंड, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स
India vs New Zealand 1st T20 Match Scorecard and Updates
Live Score India vs New Zealand 1st T20 Match: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला वीसीए क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में टीम इंडिया की नजरें बदला लेने पर होगी. भारतीय टीम पर हालांकि विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने और घरेलू धरती पर खेलने का दबाव होगा. डेवोन कॉनवे, कप्तान मिचेल सैंटनर, तेज गेंदबाज जैकब डफी, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की मौजूदगी में न्यूजीलैंड मजबूत प्रतिद्वंद्वी टीम साबित हो सकती है.
IND vs NZ 1st T20 Match Live: भारत की खराब शुरुआत, सैमसन- किशन पवेलियन लौटे. संजू सैमसन 10 रन और इशान किशन 08 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 27 रन के स्कोर पर भारत के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं.
IND vs NZ 1st T20 Match Live: न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, भारत की पहले बल्लेबाजी. श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं हैं.
IND vs NZ 1st T20 Match Live: वनडे सीरीज में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम टी-20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सामना करेगी. भारतीय टीम की नजरें सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने पर होगी, हालांकि भारतीय धरती पर पहली बार द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला जीतने से निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा होगा. डेवोन कॉनवे, कप्तान मिचेल सैंटनर, तेज गेंदबाज जैकब डफी, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स भारत के सामने बड़ी चुनौती होंगे. शाम 6.30 बजे टॉस होगा, शाम 7.00 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.