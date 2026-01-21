×

LIVE BLOG

IND vs NZ 1st T20 Match Live: भारत vs न्यूजीलैंड, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

India vs New Zealand 1st T20 Match Scorecard and Updates

akhilesh.tripathi

By Akhilesh Tripathi

Last Updated on - January 21, 2026 7:24 PM IST

India T20I Team
India T20I Team

Related articles

India vs New Zealand 1st T20I live score and updates

ICC's big decision on BCB ahead of T20 World Cup 2026

Gautam Gambhir

Will Ind vs Nz T20 series decides Gautam Gambhir's future as head coach

Asia Cup 2025 Trophy

Chopra calls Hardik Pandya irreplaceable for Team India

Live Score India vs New Zealand 1st T20 Match: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला वीसीए क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में टीम इंडिया की नजरें बदला लेने पर होगी. भारतीय टीम पर हालांकि विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने और घरेलू धरती पर खेलने का दबाव होगा. डेवोन कॉनवे, कप्तान मिचेल सैंटनर, तेज गेंदबाज जैकब डफी, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की मौजूदगी में न्यूजीलैंड मजबूत प्रतिद्वंद्वी टीम साबित हो सकती है.

IND vs NZ 1st T20 Match Live: भारत की खराब शुरुआत, सैमसन- किशन पवेलियन लौटे

IND vs NZ 1st T20 Match Live: भारत की खराब शुरुआत, सैमसन- किशन पवेलियन लौटे. संजू सैमसन 10 रन और इशान किशन 08 रन बनाकर पवेलियन लौटे. 27 रन के स्कोर पर भारत के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं.

India Vs New Zealand, New Zealand vs India Live Score, India Vs New Zealand 1st T20, IND vs NZ Live Score, IND vs NZ 1st T20, India Vs New Zealand 1st T20, IND vs NZ Live Steaming, Watch IND vs NZ Live telecast, IND vs NZ 1st T20 Pitch Report, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Axar Patel, Hardik Pandya, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Mitchell Santner, Finn Allen, Devon Conway, Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Rachin Ravindra, James Neesham, Matt Henry, Ish Sodhi, VCA Stadium Pitch Report, IND vs NZ Pitch Report, Nagpur weather, VCA Stadium, T20 Cricket, Cricket News
IND vs NZ 1st T20 Match Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

India Vs New Zealand, New Zealand vs India Live Score, India Vs New Zealand 1st T20, IND vs NZ Live Score, IND vs NZ 1st T20, India Vs New Zealand 1st T20, IND vs NZ Live Steaming, Watch IND vs NZ Live telecast, IND vs NZ 1st T20 Pitch Report, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Axar Patel, Hardik Pandya, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Mitchell Santner, Finn Allen, Devon Conway, Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Rachin Ravindra, James Neesham, Matt Henry, Ish Sodhi, VCA Stadium Pitch Report, IND vs NZ Pitch Report, Nagpur weather, VCA Stadium, T20 Cricket, Cricket News
IND vs NZ 1st T20 Match Live: न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, भारत की पहले बल्लेबाजी

IND vs NZ 1st T20 Match Live: न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, भारत की पहले बल्लेबाजी. श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं हैं.

India Vs New Zealand, New Zealand vs India Live Score, India Vs New Zealand 1st T20, IND vs NZ Live Score, IND vs NZ 1st T20, India Vs New Zealand 1st T20, IND vs NZ Live Steaming, Watch IND vs NZ Live telecast, IND vs NZ 1st T20 Pitch Report, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Axar Patel, Hardik Pandya, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Mitchell Santner, Finn Allen, Devon Conway, Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Rachin Ravindra, James Neesham, Matt Henry, Ish Sodhi, VCA Stadium Pitch Report, IND vs NZ Pitch Report, Nagpur weather, VCA Stadium, T20 Cricket, Cricket News
IND vs NZ 1st T20 Match Live: जीत से आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया

IND vs NZ 1st T20 Match Live: वनडे सीरीज में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम टी-20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सामना करेगी. भारतीय टीम की नजरें सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने पर होगी, हालांकि भारतीय धरती पर पहली बार द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला जीतने से निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा होगा.  डेवोन कॉनवे, कप्तान मिचेल सैंटनर, तेज गेंदबाज जैकब डफी, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स भारत के सामने बड़ी चुनौती होंगे. शाम 6.30 बजे टॉस होगा, शाम 7.00 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.

Tags:

Latest news

india-t20i-team-5

IND vs NZ 1st T20 Match Live: भारत की खराब शुरुआत, सैमसन- किशन पवेलियन लौटे

By Akhilesh Tripathi
bangladesh-cricket-team-43

टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होगी बांग्लादेश की टीम, आईसीसी मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला

By Akhilesh Tripathi
kkr-54

KKR के कोचिंग स्टॉफ में जुड़ा एक और बड़ा नाम, फील्डिंग कोच का हुआ ऐलान

By Akhilesh Tripathi
ipl-trophy-14

IPL 2026 का कब जारी होगा शेड्यूल ? बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट

By Akhilesh Tripathi
daryl-mitchell-20

ICC Rankings: डेरेल मिशेल ने विराट कोहली से छीना नंबर वन का ताज, रोहित शर्मा को भी हुआ नुकसान

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

ishan-kishan-76

ईशान किशन दो साल बाद भारतीय टीम में लौटे, इस वजह से मिला मौका

ishan-kishan-64

IND VS NZ: न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, ईशान किशन की वापसी, जानें पूरा स्क्वाड

india-squad-4

T20 World Cup के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, अक्षर उपकप्तान, रिंकू- ईशान की वापसी

hardik-pandya-194

हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, T20I में बनाया सबसे बड़ा कीर्तिमान, दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

hardik-pandya-tilak-varma-2

तिलक- हार्दिक की तूफानी पारी के बाद चक्रवर्ती का कहर, टीम इंडिया ने 3-1 से जीती सीरीज

Photos More in photos

indian-team-53

NZ से ODI सीरीज में भारत की हार के पांच गुनहगार, टॉप पर है दिग्गज खिलाड़ी का नाम

daryl-mitchell-20

टूटते- टूटते बचा बाबर आजम- शुभमन गिल का रिकॉर्ड, खास लिस्ट में डेरेल मिशेल की एंट्री

india-odi-team-3

IND VS NZ: राजकोट में कटी टीम इंडिया की 'नाक', भारत की हार के पांच गुनहगार

indian-cricket-team-37

IND VS NZ 2nd ODI: छह साल पहले मिली थी आखिरी जीत... राजकोट में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड ?

vaibhav-suryavanshi-34

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026: इन 5 युवा खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, बनेंगे भविष्य के सितारे

adithya-ashok-wife

NZ के भारतीय मूल के खिलाड़ी आदित्य अशोक की गर्लफ्रेंड है बेहद खूबसूरत, नजरें नहीं हटा पाएंगे